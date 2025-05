Chefe do tráfico no Rio fez lipo e tirou bala da cabeça em sua mansão

Um relatório da Polícia Federal indica que o traficante Fhillip da Silva Gregório, o "Professor", leva uma vida de luxo no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele é um dos líderes do Comando Vermelho.

O que aconteceu

Análise de conversas de "Professor" afirma que o traficante montou um "pequeno centro cirúrgico" em sua casa. "Após a cooptação de médicos", relatou a PF, fez ao menos três cirurgias: uma lipoaspiração, um implante capilar e um procedimento para retirar um projétil alojado em sua cabeça.

Informações sobre a rotina de "Professor", um dos líderes do Comando Vermelho, constam de suas conversas no aplicativo WhatsApp. A PF analisou trocas de mensagens do traficante com interlocutores que, segundo os investigadores, "atuam diretamente para a efetivação das práticas criminosas".

Em setembro de 2021, o traficante contou ao seu "principal operador de câmbio", identificado como "Alfredo", que havia adquirido a casa do lado. O objetivo era usar o terraço e construir piscina e hidromassagem.

A casa do traficante tem vista para a comunidade do Alemão, na zona norte do Rio. Em março de 2022, após o fim da reforma da área de lazer, "Professor" enviou um vídeo a outra liderança do Comando Vermelho, o traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o "Abelha".

As imagens mostram o terraço com piscina, cascata de água e hidromassagem. Ao fundo, é possível ver cadeiras, um sofá, uma planta e parte da comunidade.

Mesmo residindo em área de extrema pobreza, leva uma vida de luxo.

PF sobre "Professor"

Casa do traficante Fhillip da Silva Gregório, no Complexo do Alemão. Imagem: Reprodução

O documento da Federal também detalha a forma de atuação do traficante junto à comunidade. Ele se engaja em práticas assistenciais como:

distribuição de brinquedos para crianças;

compra de remédios para moradores;

pagamento de assistência médica para moradores;

e financiamento de bailes funk e shows de pagode.

Fhillip da Silva Gregório, o "Professor", chefe do tráfico de drogas no Complexo do Alemão, no Rio. Imagem: Disque Denúncia

"Professor" tem 37 anos e é o chefe do tráfico no Complexo do Alemão. Segundo a PF, é responsável pelo transporte e aquisição de armas, drogas e munição para a quadrilha.

A PF registrou que as conversas do traficante mostram como ele "investe parcela significativa" dos lucros com a venda de drogas. O dinheiro banca compra de armamentos e subornos a policiais. Uma das mensagens mostra um policial reclamando da propina: "Favela grande, só manda isso".

Os "arregos", descreve a PF, ajudam a obter proteção e receber informações privilegiadas de policiais. Os agentes, que deveriam patrulhar a região, avisam "com antecedência", sobre "operações policiais a serem desencadeadas, bem como informações de movimentações administrativas de policiais, inclusive com recebimento de publicações de boletins internos" da Polícia Militar do Rio.

O traficante tem contatos no Paraguai, Peru, na Bolívia e Colômbia. Foi preso pela PF em março de 2015. Condenado a 14 anos de prisão, deixou a cadeia em setembro de 2018, após receber benefício de Visita Periódica ao Lar e nunca mais voltou ao presídio.

Há um mandado de prisão em aberto contra o traficante, que consta da lista de procurados do Disque Denúncia. Em dezembro de 2023, o Ministério Público Federal, na Bahia, denunciou 28 investigados na Operação Dakovo. Dentre eles, "Professor". As informações sobre o traficante foram publicadas pelo portal G1 e confirmadas pelo UOL, que obteve a íntegra do processo da Operação Dakovo.

A acusação apontou que os acusados integravam "uma complexa e multimilionária engrenagem de tráfico ilícito de armas de fogo da Europa e da Turquia para a América do Sul". Segundo a Procuradoria, as armas eram importadas da Europa e da Turquia para o Paraguai.

Lá, tinham a numeração raspada e eram revendidas a grupos de intermediários que atuavam na fronteira com o Brasil. A investigação aponta que PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho compraram parte do armamento.