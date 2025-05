Krispy Kreme, rede de donuts dos EUA, abre primeira loja no Brasil

A Krispy Kreme, marca americana de donuts, abriu sua primeira loja no Brasil, em uma parceria empresarial com a AmPm, maior rede de conveniência do país, dos postos Ipiranga. A unidade, que começou a operar no dia 29 de abril, fica na Vila Nova Conceição, um dos bairros nobres de São Paulo.

Fábrica e sinal luminoso

A primeira unidade da Krispy Kreme no Brasil é uma loja conceito. Tem dois andares e deck externo, em uma área de 600m². O ambiente é instagramável, com luzes neon e uma espécie de arquibancada com almofadinhas e bancadas. O investimento não foi revelado.

No local, também funciona a fábrica de donuts. Os clientes podem acompanhar o processo de produção dos doces, já que o equipamento fica em um espaço envidraçado dentro da loja. Segundo a empresa, a estrutura foi projetada para promover uma "experiência multissensorial" à clientela.

Mais de 3.000 donuts por hora. O equipamento que produz os doces tem capacidade de fabricar 270 dúzias de donuts por hora. "Essa é uma das maiores máquinas que a Krispy Krem tem no mundo", diz Paulo Calil, presidente da Krispy Kreme no Brasil. Ele já foi CEO da padaria Benjamin e diretor de operações da Ofner.

Sinal luminoso para 'avisar' os clientes. Na parte externa da loja, foi instalado o "Hot Now", um letreiro que, quando aceso, informa os consumidores que donuts fresquinhos estão sendo produzidos e logo estarão prontos para o consumo, diz a empresa.

Donut glaceado é o carro-chefe

Original Glazed é considerado uma marca registrada da Krispy Kreme Imagem: Divulgação

São 12 sabores no cardápio. Entre eles, estão os de chocolate, cheesecake e cinnamon sugar. "Trouxemos sabores que se conectam diretamente com o paladar brasileiro, como o de açúcar com canela e o de doce de leite", diz Calil. O preço dos donuts varia entre R$ 11,90 e R$ 15,90.

O Original Glazed, um donut glaceado, é o carro-chefe. Ele é conhecido pela textura macia e até é considerado uma marca da Krispy Kreme.

Venda de produtos da marca. Na loja, também estão sendo vendidos produtos oficiais da marca, como copos, garrafas e o boné Krispy Kreme.

Operação no Brasil

Parceira empresarial com a AmPm. A operação chegou ao Brasil por meio de uma joint venture com a AmPm, rede de franquias de lojas de conveniência.

Quando a gente se juntou com a AmPm, a gente percebeu que tinha uma gama de capilaridade muito boa. Quer coisa melhor que o cliente parar ali em um posto e comprar uma caixa de donuts? Então, foi a melhor parceria, tanto para a AmPm ter um nome forte com Krispy Kreme, quanto para nós temos esse parceiro com essa capilaridade forte também.

Paulo Calil, presidente da Krispy Kreme no Brasil

Expansão no país. A Krispy Kreme opera apenas essa primeira loja. Mas há planos de expansão até 2026. Segundo Calil, todas as próximas lojas da marca serão instaladas próximas a unidades da AmPm no país. Hoje, a AmPm tem cerca de 1.500 lojas.

A Krispy Kreme foi fundada em 1937, nos EUA. Está sediada em Charlotte, na Carolina do Norte. Atualmente, opera em 40 países, com cerca de 17,5 mil pontos de venda.

Preço deve ser pensado com cuidado

Integração de conveniência com indulgência desejada. Simone Galante, fundadora e CEO da Galunion, empresa especializada no mercado food service, diz que a parceria com a rede de conveniência AmPm permite à Krispy Kreme acessar um canal que o consumidor brasileiro já frequenta para compras rápidas e práticas. "Esse modelo atende à busca por indulgência acessível e imediata, especialmente entre consumidores das classes B e C, que demonstram forte valorização de produtos saborosos em momentos pontuais, sem a obrigação de uma refeição completa", afirma.

"Comida gostosa" é considerada. A pesquisa "Alimentação Hoje: a visão do consumidor do foodservice", da Galunion, divulgada em março, revela que 42% dos consumidores escolhem locais por "comida gostosa". "Isso se alinha bem com a proposta do donut como produto principal", diz Simone.

Atração de públicos que valorizam experiência e novidade. Ela diz que a marca tem alto potencial de gerar desejo nas redes sociais e atrair consumidores que buscam experiências novas e compartilháveis. Segundo a pesquisa, 41% dos consumidores se influenciam por conteúdos nas redes sociais na hora de decidir onde comer, sendo esse um canal-chave para promover sabores criativos e campanhas sazonais. "A oferta de 12 sabores pode ser uma estratégia eficaz para gerar curiosidade recorrente, promovendo revisitas e testagem de novos produtos", afirma.

Atenção ao preço. "Apesar do apelo emocional do produto, há um ponto de atenção importante quanto à sensibilidade ao preço, especialmente fora da classe A", diz Simone. Segundo ela, a pesquisa de março mostrou que classes mais populares estão reduzindo o consumo fora do lar e, entre os consumidores da classe C, 58% relataram diminuição na frequência de uso de serviços de foodservice.

"O preço dos donuts e combos deve ser pensado cuidadosamente, comunicando claramente o valor percebido —qualidade, sabor, exclusividade— para evitar ser visto como um luxo inviável no dia a dia. E a percepção de valor está diretamente associada a uma execução primorosa: donuts macios, com frescor e sabores que efetivamente os consumidores gostem", declara.

Donuts têm apelo visual, mas quando degustados, a textura derivada do frescor é extremamente importante. Na capilaridade das lojas, este ponto de oportunidade é também um ponto de atenção.

Simone Galante, fundadora e CEO da Galunion

