'Já, já, estou na pista', debocha mulher presa em ação contra facção no PI

Do UOL, em Brasília

Uma mulher, alvo de uma operação da Polícia Civil do Piauí, nesta semana, debochou ao ser presa. Rindo, ela disse: "já, já, estou na pista, viu, meus amores."

O que aconteceu

A operação Faixa Rosa investiga 15 mulheres, suspeitas de integrar o núcleo feminino da facção Bonde dos 40. Policiais foram às ruas na quarta-feira (30) cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Teresina, Demerval Lobão e Nazária, no Piauí, e Timon, no Maranhão.

Imagens mostraram influencer Ana Azevedo, uma das presas, sendo levada até o carro da polícia no dia 30 de abril. O momento foi registrado pelo programa Bom Dia, comandado pelo apresentador Dudu Camargo. Um dos jornalistas perguntou no momento se ela tinha envolvimento com a organização criminosa.

Algemada, ela riu e disse: "já, já, estou na pista, viu, meus amores. Já, já. Para todos os meus seguidores, um beijão." Neste domingo (4), Azevedo contabilizava mais de 61 mil seguidores em uma rede social. Ela também é conhecida por "coreana". O UOL não conseguiu localizar a defesa de Ana Azevedo.

Ana Azevedo se chama Ivana Azevedo Alves. Ele tem 21 anos e mora em Teresina. A prisão temporária dela tem validade de 30 dias.

A investigação é coordenada pelo Draco (Departamento de de Repressão às Ações Criminosas Organizadas). Em nota, o órgão informou que os alvos da operação ocupavam funções "diversas e relevantes" na engrenagem da facção. Por exemplo:

aplicação de disciplina interna; recrutamento; arrecadação de valores ilícitos; Organização logística das atividades criminosas, principalmente no tráfico de drogas e suporte a ações violentas.

O Draco apontou que a participação de mulheres nas facções é estratégica e um "fenômeno crescente". A operação, registrou a polícia, "revela uma faceta contemporânea da criminalidade organizada no Piauí".

A operação Faixa Rosa teve origem em uma investigação anterior que apreendeu um celular. O aparelho, segundo a polícia, pertencia à tia de um dos líderes da facção e integrante da ala feminina do Bonde dos 40.

De acordo com o Draco, a análise do aparelho apontou "elementos contundentes" sobre a estrutura hierárquica da facção. A investigação afirmou ter encontrado mensagens, cadastros, estatutos e ordens internas em um grupo de WhatsApp intitulado "A Luta Não Para", relacionado à atuação das mulheres.