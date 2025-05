Irã diz que retaliará se EUA ou Israel atacarem

(Reuters) - O ministro da Defesa do Irã, Aziz Nasirzadeh, disse no domingo que Teerã revidaria se os Estados Unidos ou Israel atacassem.

Os comentários de Nasirzadeh foram feitos depois que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu retaliar o Irã pelo disparo de um míssil pelo grupo Houthi, apoiado por Teerã, que caiu perto do principal aeroporto de Israel.

"Se esta guerra for iniciada pelos EUA ou pelo regime sionista (Israel), o Irã atacará seus interesses, bases e forças — onde quer que estejam e sempre que for considerado necessário", disse Nasirzadeh à TV estatal iraniana.

Os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram um míssil no domingo que caiu perto do Aeroporto Ben Gurion, o mais recente de uma série de ataques, dizendo que estão agindo em solidariedade aos palestinos em Gaza.

"Os ataques dos Houthis emanam do Irã. Israel responderá ao ataque Houthi contra nosso principal aeroporto E, no momento e local que escolhermos, aos seus mestres terroristas iranianos", disse Netanyahu na plataforma de mídia social X.

Ecoando a posição oficial do Irã, Nasirzadeh disse que os houthis agem de acordo com suas próprias motivações.

Os houthis, alinhados ao Irã, têm lançado mísseis e drones contra Israel em apoio aos combatentes do Hamas. Os Estados Unidos vêm atacando redutos houthis no Iêmen desde 15 de março, com o presidente Donald Trump prometendo responsabilizar o Irã por quaisquer ataques realizados pelo grupo.

O Irã "não tem hostilidade em relação aos países vizinhos", mas, em caso de um ataque, as bases americanas localizadas na região serão consideradas alvos de Teerã, disse Nasirzadeh.

As declarações do ministro ocorreram após o Irã revelar no domingo um novo míssil balístico de combustível sólido chamado "Qassem Bassir", que tem um alcance de 1.200 km (750 milhas), informou a mídia estatal iraniana.

(Reportagem de Parisa Hafezi)