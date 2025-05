Investidores da Berkshire antecipam nova era com a entrega do bastão por Buffett

Por Jonathan Stempel

OMAHA, NEBRASKA (Reuters) - Berkshire Hathaway acionistas lamentando a saída do lendário investidor Warren Buffett preveem que o conglomerado que ele construiu ao longo de 60 anos manterá seu foco e cultura de longo prazo, mas se preocupam com a perda da visão e do poder de estrela de Buffett.

Após o anúncio surpresa de Buffett no sábado de que ele deixaria o cargo de presidente-executivo até o final do ano, acionistas e fãs da Berkshire disseram que a empresa sediada em Omaha, Nebraska, permanecerá em boas mãos quando o vice-presidente Greg Abel assumir o cargo.

Mas eles disseram que ainda não está claro como o conglomerado de US$ 1,16 trilhão, que possui 189 negócios operacionais, US$ 264 bilhões em ações e US$ 348 bilhões em caixa, se sairá após a saída do homem tão ligado a ele. Buffett fez o anúncio ao final da assembleia anual da Berkshire, após horas respondendo a perguntas dos acionistas. Ele disse que o conselho de administração da Berkshire se reunirá no domingo para discutir a transição.

"Houve um prêmio na Berkshire por causa de Buffett", disse Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert.NXT. "Será que as pessoas vão encarar isso da mesma forma?"

Richard Casterline, um programador de computador de Denver, disse que foi "um pouco chocante" saber da saída de Buffett.

"Estou curioso para ver como será o preço das ações na segunda-feira", disse ele. "Não acho que (Abel) desperte a mesma empolgação. Não é culpa dele, é só pensar em quem poderia ser tão lendário quanto esses dois. É simplesmente uma situação difícil de superar."

O BEBÊ DE BUFFETT

Ainda assim, muitos consideram Abel a pessoa certa para o trabalho.

"Este é o bebê de Buffett, e ele planejou cuidadosa e deliberadamente uma sucessão ordenada que não comprometesse o valor do trabalho de sua vida", disse Daniel Hanson, gestor sênior de portfólio da Neuberger Berman. "Tenho plena confiança na liderança de Greg."

Richard Lancaster, um consultor de contabilidade de Charlotte, Carolina do Norte, comparou a mudança a Steve Jobs entregando o controle da Apple rédeas para o atual diretor executivo Tim Cook em 2011.

"Vocês têm duas personalidades diferentes, duas abordagens diferentes", disse Lancaster. "Greg tem todas as qualidades que Warren aprecia em um gestor: é uma pessoa muito perspicaz e conhece bem o ambiente de negócios atual e as mudanças que virão com as tecnologias disruptivas."

Sob Buffett, o retorno anualizado para os acionistas da Berkshire quase dobrou o do Standard & Poor's 500.

A aura de Buffett era tanta que, quando a Berkshire divulgava novos investimentos em ações ordinárias, ela rotineiramente aumentava os preços das ações, mesmo que o próprio Buffett não estivesse investindo.

Alguns analistas acreditam que Abel pode ser mais ativo do que Buffett na supervisão das subsidiárias da Berkshire.

"Abel terá que trilhar um equilíbrio tênue entre manter um ambiente semelhante ao de Buffett e, ao mesmo tempo, deixar sua marca", disse a analista Cathy Seifert, da CFRA Research.

E alguns investidores clamam para que a Berkshire pague dividendos, o que não acontece desde 1967.

(Reportagem de Jonathan Stempel, Suzanne McGee e Carolina Mandl)