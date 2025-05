Míssil lançado do Iêmen cai perto do principal aeroporto de Israel

Do UOL*, em São Paulo

Um míssil lançado do Iêmen em direção a Israel hoje caiu perto do Aeroporto Ben Gurion, o principal terminal internacional do país.

O que aconteceu

Houve correria no aeroporto. Um repórter da agência Reuters no aeroporto ouviu sirenes e viu passageiros correndo em direção às salas de segurança. Várias pessoas no aeroporto postaram vídeos filmados em smartphones que mostravam uma coluna de fumaça preta claramente visível nas proximidades, atrás de aeronaves estacionadas e prédios do aeroporto. A agência disse que não verificou os vídeos.

Duas pessoas ficaram feridas em meio à correria. O serviço de ambulância israelense disse que não houve relatos de ferimentos graves. Um homem e uma mulher com ferimentos leves foram levados ao hospital, e duas pessoas estavam sendo tratadas no local devido aos efeitos do pânico.

Queda do míssil é investigada pelas Forças Armadas de Israel. Autoridades do aeroporto informaram que o projétil caiu em uma estrada próxima ao estacionamento do Terminal 3. O exército israelense disse que estava investigando a queda do míssil. Os rebeldes Houthi do Iêmen têm lançado mísseis contra Israel, dizendo que estão agindo em solidariedade aos palestinos em Gaza.

* com informações da Reuters