Mãe pede R$ 632 mil na Justiça por vídeo que expôs filha transplantada

Do UOL, em São Paulo

A família da jovem Vitória Chaves, que morreu após ser submetida a quatro transplantes de órgãos, está processando o Incor (Instituto do Coração), da USP, e as duas estudantes de medicina que publicaram um vídeo no TikTok em fevereiro expondo a situação da paciente, dias antes de sua morte.

O que aconteceu

Processo diz que as duas estudantes de medicina desrespeitaram a paciente com vídeo em "tom de deboche". A ação foi impetrada na Justiça pela mãe, Claudia Parecida da Rocha Chaves, e pela irmã, Giovana Chaves dos Santos, após repercussão do caso nas redes sociais.

Mãe e irmã de Vitória pedem indenização de R$ 632,7 mil por danos morais. Para a família, as estudantes Gabrielli Farias de Souza e Thais caldeira Soares Foffano violaram a ética da medicina expondo para milhares de pessoas um caso sensível de uma paciente com sérios problemas de saúde e utilizaram de tom sarcástico para promover um vídeo em uma rede social.

Além de passarem informações indevidas protegidas pelo sigilo profissional, passaram de forma errada Trecho da peça apresentada à Justiça

O processo pede valores iguais de cerca de R$ 210 mil para cada uma das partes. O advogado Eduardo Barbosa, que representa a família, disse ao UOL que o valor indenizatório pedidos ao Incor e às duas estudantes busca reparar o dano causado após a repercussão do vídeo e o sofrimento provocado dias após a morte de Vitória.

Também é solicitado auxílio para tratamento psicológico. "Em razão do abalo que sofreu, tanto a mãe, quanto a irmã. O dano psicológico para elas foi grande", complementou Barbosa.

Difícil avaliar se é pouco, se é muito. Das circunstâncias, nada vai mudar, infelizmente esse dano é irreparável. Mas com laudo e outras provas, o conjunto é forte, a gente vai ver como fica definido. A gente pediu condenação pelo dano moral. Eduardo Barbosa, advogado da família

O UOL entrou em contato com o Incor para colher posicionamento sobre o processo e, em caso de manifestação, este texto será atualizado. A reportagem não conseguiu contato com as duas estudantes até a publicação — o espaço segue aberto.

Relembre o caso

Em um vídeo publicado no TikTok, duas estudantes de medicina descreveram a situação clínica de Vitória para milhares de pessoas. O vídeo ficou alguns dias no ar, até ser apagado após repercussão negativa.

Caso da paciente era considerado raro no Incor. Mesmo sem a divulgação do nome da mulher pelas estudantes, a família percebeu que o conteúdo era sobre Vitória, pois ela seria a única no hospital com um caso semelhante, e argumentam que isso constataria a falta de ética e desrespeito das estudantes de medicina.

Uma paciente que já fez transplante cardíaco três vezes. Um transplante cardíaco é burocrático, já é raro, tem a questão da fila de espera, da compatibilidade, mil questões envolvidas. Agora, uma pessoa passar por um transplante três vezes, isso é real e aconteceu aqui no Incor e essa paciente está internada aqui. Aluna de medicina, em publicação no Tiktok

Ainda no vídeo, uma das estudantes sugere que a paciente teve complicações após uma das cirurgias por um suposto erro dela mesma. O vídeo tem pouco mais de dois minutos e as estudantes vão se intercalando nas falas.

Ela não tomou os remédios que precisava tomar e o corpo rejeitou e teve que transplantar de novo por um erro dela. E agora transplantou de novo. Aluna de medicina, em publicação no Tiktok

"Sete vidas", diz outra estudante. A segunda aluna complementa a fala da colega satirizando a situação da paciente, segundo a família. "Essa menina está achando que tem sete vidas? (...) Eu tô em choque", complementa.

Ao fim do vídeo, as mulheres dizem que desejam melhoras para a paciente. Vitória morreu nove dias depois da gravação.

Alunas eram de outra universidade e estavam fazendo curso de extensão no Incor. Ao UOL, a Faculdade de Medicina da USP explicou que as universidades de onde as estudantes vieram foram notificadas sobre o ocorrido.

Alunos de curso de extensão receberão orientações sobre como se portar nas redes sociais e assinarão termo de compromisso, diz a universidade. "A FMUSP repudia com veemência qualquer forma de desrespeito a pacientes e reafirma o compromisso inegociável com a ética, a dignidade humana e os valores que norteiam a boa prática médica", afirmou em nota.

Estudantes disseram que desconheciam identidade da paciente

As duas estudantes de medicina denunciadas por expor a paciente negaram que essa tenha sido a intenção da publicação. Uma das alunas, Thaís Caldeiras Soares Foffano, disse seguir de "consciência tranquila e cabeça erguida". Em postagem no TikTok, ela escreveu que recebeu centenas de ameaças e xingamentos, mas tem um propósito de vida.

"A única intenção do vídeo foi demonstrar surpresa por um caso clínico raro que tomamos conhecimento dentro de um ambiente de prática e aprendizagem médica", completaram. Elas também afirmaram que desconheciam a identidade da paciente: "É muito importante ressaltar que nós não tivemos acesso à paciente, ao seu prontuário ou divulgamos qualquer imagem relacionada a ela, nós nem sequer sabemos seu nome completo".