Concerto da Filarmônica de Minas Gerais terá transmissão na Rádio MEC

A Rádio MEC apresenta ao vivo, neste domingo (4), às 11h, o segundo espetáculo da série Concertos para a Juventude de 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Realizado na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, o espetáculo Contos de Bizet mostra contos e encantos melódicos do compositor francês Georges Bizet.

A apresentação tem regência do maestro associado da Filarmônica de Minas Gerais, José Soares. Desde que assumiu o posto na orquestra, Soares atua como regente titular do seriado "Concertos para a Juventude", voltado às famílias e à formação de novos públicos.

Neste ano, a série de concertos destaca A Orquestra nos Contos, com seus reis e rainhas, heróis e heroínas, criaturas mágicas e outros personagens. Durante o espetáculo exibido pela Rádio MEC hoje, a Filarmônica interpreta as suítes nº 1 e nº 2 de L'Arlésienne e de Carmen.

Em curta carreira devido à sua morte prematura aos 36 anos, Georges Bizet obteve poucos sucessos antes de Carmen, seu trabalho final. A obra tornou-se uma das óperas mais populares e uma das mais executadas no mundo.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Fundada em 2008, a Filarmônica de Minas Gerais tornou-se referência no Brasil e no mundo por sua excelência artística e vigorosa programação. Conduzida pelo diretor artístico e regente titular, Fabio Mechetti, a orquestra é composta por 90 músicos de todas as partes do país, da Europa, Ásia e Américas.

O grupo possui 18 discos gravados, entre eles quatro que integram o projeto Brasil em Concerto, do selo internacional Naxos junto ao Itamaraty. O álbum Almeida Prado - obras para piano e orquestra, com Fabio Mechetti e Sonia Rubinsky, foi indicado ao Grammy Latino 2020.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.