Com medo de Trump, alguns americanos buscam viver na Europa

Por Catarina Demony e Andrew Hofstetter

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) - Quando o presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu buscar um segundo mandato na Casa Branca, Doris Davis e Susie Bartlett — um casal de lésbicas inter-raciais que vive na cidade de Nova York — tomaram uma decisão que mudaria suas vidas.

Se ele vencesse, eles se mudariam para o exterior.

O casal disse que estava disposto a dar uma chance a Trump durante seu primeiro mandato, mas ficou alarmado quando ele retornou ao cargo e encerrou uma série de políticas destinadas a promover a igualdade racial e os direitos das pessoas LGBTQ+.

"Amamos este país, mas não amamos o que ele se tornou", disse Davis, uma consultora educacional de 69 anos, de sua casa em um subúrbio de Nova York. "Quando sua identidade é atacada, surge um sentimento pessoal de... raiva (e) frustração."

Agora, eles estão trabalhando com um advogado de imigração para avaliar opções na Europa. O casal está mais interessado em Portugal e Espanha, atraído pelo estilo de vida do sul da Europa, e está de olho em um visto de nômade digital ou de aposentadoria. Bartlett, de 52 anos, está aposentada.

"Me entristece ter que me mudar", disse Davis, que lamentará deixar sua comunidade local para trás. "Mas também é uma situação, política e socialmente, inaceitável."

Dados governamentais sobre vistos e cidadania, bem como entrevistas da Reuters com oito empresas de realocação, indicam que um número crescente de americanos está considerando se mudar para a Europa após a eleição de Trump - embora os números ainda sejam bem pequenos para uma nação de 340 milhões de pessoas.

Os pedidos de passaportes irlandeses nos EUA atingiram o nível mais alto em uma década nos dois primeiros meses deste ano. A média mensal de pedidos em janeiro e fevereiro, de quase 4.300, representou um aumento de cerca de 60% em relação ao ano passado, de acordo com dados do Departamento de Relações Exteriores da Irlanda.

Na França, dados do governo mostraram que os pedidos de visto de longa permanência de americanos somaram 2.383 nos primeiros três meses de 2025, em comparação com um total de 1.980 no mesmo período do ano passado. De janeiro a março, as autoridades francesas concederam 2.178 vistos de longa permanência, contra 1.787 no ano anterior.

E os pedidos de passaportes do Reino Unido nos últimos três meses de 2024 — o último período para o qual há dados disponíveis — foram um recorde para qualquer trimestre nas últimas duas décadas, com 1.708 pedidos enviados.

Empresas de realocação e sites que ajudam as pessoas a emigrar dizem que, em qualquer momento nos últimos anos, um número significativo de americanos demonstrou interesse em se mudar para o exterior, citando questões como divisões políticas e violência armada.

O consultor de imigração italiano Marco Permunian, fundador da Italian Citizenship Assistance, disse que a eleição do presidente democrata Joe Biden em 2020 também levou a um aumento no interesse, principalmente de eleitores republicanos.

Mas a maioria das empresas de realocação com as quais a Reuters conversou disse que houve um aumento maior no interesse desde que Trump retornou à Casa Branca, com muitos clientes expressando preocupação com a direção das políticas e questões sociais.

(Reportagem de Catarina Demony em Londres e Andrew Hofstetter em Nova York; Reportagem adicional de Alvise Armellini e Angelo Amante em Roma, Miguel Pereira e Andrei Khalip em Lisboa, Conor Humphries em Dublin, Aislinn Laing, Corina Rodriguez Pons e David Latona em Madrid, Thomas Escritt em Berlim e Juliette Jabkhiro em Paris; Edição de Daniel Flynn)