Inundações, falta de luz: como SP enfrenta chuvas cada vez mais intensas?

Perto de completar um ano das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, outras regiões do país ainda enfrentam impactos de chuvas intensas. A cidade de São Paulo, por exemplo, registrou alagamentos e prejuízos, e acionou planos para combatê-los.

Clima paulistano se transformou

Cidade viu catástrofes depois de cada tempestade. Inundações, cortes de energia em massa, queda de árvores, engarrafamentos quilométricos se tornaram comuns sempre que chove na cidade, uma das maiores do mundo e centro econômico do Brasil. Associadas à mudança climática, as tempestades transformaram a vida dos 12 milhões de habitantes de São Paulo, uma cidade que sempre se gabou de funcionar melhor do que outras, como o Rio de Janeiro, e cujos serviços e infraestrutura a tornaram uma meca para grandes empresas.

Aquecimento global e hiperurbanização estão mudando clima paulistano. Somado ao aumento da umidade na região, favorece a formação de nuvens que ascendem rapidamente e produzem descargas violentas. Segundo César Soares, meteorologista da rede Climatempo, a quantidade de dias com tempestade aumentou nas últimas décadas. Nos últimos 20 anos, foram registradas enxurradas consideradas extremas e de "grande perigo" pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mais que o dobro nas duas décadas anteriores.

São Paulo tinha uma condição climática parecida com Londres, mas agora temos que pensar em uma cidade quase tropical. César Soares

Garoa desapareceu da cidade. Segundo o meteorologista, a combinação de alta umidade e muito calor atmosférico produz nuvens cumulunimbus que causam tempestades, especialmente entre dezembro e março.

Chuvas se tornaram mais mortais. Durante o verão de 2025, as chuvas deixaram seis mortos —o dobro do ano anterior— e um desaparecido. Três eram motoristas, uma profissão particularmente exposta a intempéries. "As tempestades têm um impacto terrível para nosso setor, as ruas com lamas, já perdemos carros e também a vida de um taxista com uma árvore caindo sobre ele", conta Antonio Ceará, presidente do sindicato de taxistas de São Paulo.

O que São Paulo está fazendo?

Chuva foi de 134,8 milímetros neste mês até agora, o que representa um volume 115,7% acima da média esperada para abril. Os dados são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura.

Defesa Civil envia alerta severo de chuva para a capital paulista Imagem: UOL

Alertas da Defesa Civil se tornaram recorrentes. Os moradores de São Paulo receberam 14 alertas de tempestades severas da Defesa Civil desde dezembro, quando um sistema de alerta por mensagens de texto foi implementado e será estendido a todo o país.

Prefeitura colocou em prática o novo ciclo do PPCV (Plano Preventivo de Chuvas de Verão). O plano durou até março deste ano. A estratégia reunia 13 órgãos municipais e incluía ações como limpeza de bueiros, poda de árvores, construção de reservatórios e monitoramento de encostas com sensores, drones e câmeras. Desde 2021, foram entregues cinco novos piscinões e outros oito estão em obras, segundo a prefeitura.

Hoje temos um sistema de alerta muito mais eficaz. Usamos imagens de satélite, radares meteorológicos e câmeras em pontos críticos para antecipar problemas. Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas

Outra frente de atuação é o PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos). Lançado em junho do ano passado, que prevê obras em áreas vulneráveis e o monitoramento contínuo de encostas com apoio da Universidade de São Paulo (USP).

Cidade também investe em ações de assistência direta às famílias afetadas por enchentes. "O Cartão Emergencial, por exemplo, é um auxílio financeiro de R$ 1.000 para famílias atingidas por desastres naturais. Desde a sua criação, mais de 13 mil famílias já foram beneficiadas", explica Nalini. O programa está previsto em lei municipal e foi regulamentado em 2022.

Cobertura verde aumentou. Essa foi de 15% para 26% entre 2021 e 2024, segundo o governo local, que busca mitigar as chamadas "ilhas de calor" em áreas de alta densidade urbana. Embora haja reformas em andamento para melhorar a drenagem, as áreas vulneráveis continuam em risco.

Fiscalização ambiental também foi reforçada com o uso de drones e satélites para identificar ocupações irregulares. Segundo a pasta, a cidade também aposta em planejamento técnico para evitar emergências no futuro. "A mudança climática exige respostas articuladas e integradas. Não basta limpar bueiro ou construir piscinão. É preciso monitorar, planejar e agir rápido em áreas de risco", conclui Nalini.

Não é viável evacuar a todo mundo toda vez que alaga um bairro. Por isso precisamos gerar uma cultura de convivência com o risco: já que não conseguimos controlar as mudanças climáticas, precisamos de comunidades preparadas e resilientes. Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil

*Com AFP e DW