'Carne fica uma delícia': churrasqueira elétrica de R$ 135 assa sem fumaça

O Guia de Compras UOL encontrou uma churrasqueira elétrica ideal para quem mora em casa ou apartamento pequeno preparar carnes, espetinhos, grelhados e hambúrgueres. E a vantagem é que não precisa de carvão e não faz fumaça.

Quer saber se vale a pena ter uma churrasqueira Cadence em casa? Selecionamos os principais pontos que são elogiados nesse produto, além de reclamações de quem já usou. Confira a seguir.

Churrasqueira Elétrica Cadence Grill Menu

O que a Cadence diz sobre essa churrasqueira?

Disponível nas versões de 110 V e 220 V (preços variam)

Potência: 2.000 W (220 V) e 1.800 W (127 V)

Termostato contínuo

Indica o tempo de preparo para cada tipo de alimento

Alças laterais para transporte

Bandeja coletora de gordura

Ajuste de altura na grelha

Compacta, cabe facilmente em locais com pouco espaço

Medidas: 51 cm (largura), 36 cm (profundidade) e 9 cm (altura)

O que diz quem a comprou?

Esse modelo é elogiado principalmente por não gerar fumaça durante o preparo dos alimentos, além da facilidade para limpar.

Perfeita, não faz fumaça e a carne fica uma delícia. Pode ser utilizada dentro de casa, pois não sai fumaça.

Brenda

Cumpre o que promete. Não faz fumaça e é bem prático de lavar depois do uso. Amei.

Cristiane Demarchi

Muito bom, esquenta rápido e cabe a quantidade suficiente para um churrasco para até quatro pessoas.

Fernando

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam que há problemas de acabamento no produto e que o cabo de energia está posicionado de uma maneira que dificulta o uso. Outros ainda dizem que a grelha poderia ser mais fechada para evitar que o alimento escape para o fundo.

Ótimo produto. O acabamento fino deixa um pouco a desejar, mas compensa pelo custo-benefício.

Rodrigo Suzarte Nunes

A única coisa que eu não gostei foi que o cabo de alimentação sai pela frente, onde fica o termostato. Então eu tive que virar a churrasqueira com o termostato para a parede, o que foi difícil de visualizar a temperatura que eu queria colocar na hora de ligar. Como o cabo não é longo, foi a única posição que consegui alcançar a tomada.

Luana Gonçalves

Meu único porém é com relação às grades, que, dependendo do que você põe em cima --por exemplo, um queijo coalho fino--, acaba caindo no fundo, conforme vai derretendo. Tem outras churrasqueiras elétricas que são mais fechadas, daí não acontece isso, mas não é o caso dessa.

Gabriel Menezes

