China e Japão se acusam de violar espaço aéreo perto de ilhas disputadas

Tóquio e Pequim emitiram protestos diplomáticos, acusando-se mutuamente de uma "intrusão" em seu espaço aéreo sobre as ilhas disputadas no Mar da China Oriental no sábado.

As ilhas no Mar da China Oriental - chamadas de Diaoyu na China e Senkaku no Japão - são reivindicadas por Pequim, mas administradas por Tóquio, e são um foco frequente de tensões bilaterais.

Neste domingo (4), a China anunciou que havia apresentado uma reclamação formal à embaixada japonesa sobre a violação de seu espaço aéreo por uma aeronave civil.

Uma "aeronave civil entrou ilegalmente no espaço aéreo ao redor das Ilhas Diaoyu", disse um comunicado diplomático chinês.

"As Ilhas Diaoyu e suas ilhas associadas são um território pertencente à China, e pedimos ao Japão que cesse imediatamente todas as atividades ilegais", insistiu o porta-voz da guarda costeira chinesa, Liu Dejun, no sábado.

Um "helicóptero baseado em um navio" foi encarregado de "avisar" e "ejetar" a aeronave japonesa, acrescentou.

Na noite de sábado, Tóquio protestou contra Pequim depois que um helicóptero chinês "violou" o espaço aéreo do Japão e quatro embarcações entraram em suas águas territoriais perto de ilhas disputadas.

O Japão comunicou um "forte protesto" ao embaixador chinês no país "sobre a intrusão de quatro embarcações da Guarda Costeira chinesa em águas territoriais japonesas ao redor das Ilhas Senkaku", disse o Ministério das Relações Exteriores japonês.

Também protestou contra "a violação do espaço aéreo do Japão por um helicóptero lançado de um dos navios da guarda costeira da China, e pediu veementemente (a Pequim) que garanta que atos semelhantes não se repitam".

O Ministério da Defesa do Japão disse que o helicóptero permaneceu no espaço aéreo japonês perto das Ilhas Senkaku por cerca de 15 minutos no sábado.

Acrescentou, ainda, que "as Forças de Autodefesa responderam com o envio de jatos de combate".

No mesmo dia, a Guarda Costeira chinesa anunciou que havia "expulsado" uma aeronave japonesa do espaço aéreo ao redor das ilhas em disputa.

A China frequentemente anuncia a expulsão de navios e aeronaves japoneses das ilhas, mas as autoridades de Tóquio disseram à AFP que muitas vezes não houve expulsão alguma.

As embarcações de patrulha chinesas e japonesas no Mar da China Oriental frequentemente se envolvem em confrontos perigosos ao redor das ilhas disputadas.

