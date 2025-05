Um dia antes de morrer no Japão, Brasileira disse à mãe que país era seguro

Amanda Borges Silva, 30, foi encontrada morta na quinta-feira após um incêndio em um apartamento no Japão. Segundo a mãe da brasileira, ela considerava o país seguro.

O que aconteceu

Amanda falou com a mãe um dia antes de morrer. Valdeina Borges contou, em entrevista à TV Anhanguera — afiliada da Rede Globo em Goiás —, que a filha comentou na ligação que se sentia segura no Japão.

A impressão veio após ela conseguir recuperar uma bolsa que havia perdido. "Ela foi comprar umas malas e esqueceu a mochila dentro do metrô e levou só as malas. Aí depois ela viu que o dinheiro estava dentro, e o passaporte. Ela foi lá e pediu para voltar a bolsa e conseguiram voltar. Voltou com o dinheiro, passaporte e tudo — o tanto que é seguro", conta Valdeina.

Amanda tinha planos de ir a Goiás e rever a família no fim do mês. "Viria dia 20. Ia reunir com a gente aqui, fazer bolo para a gente, para todo mundo. Isso que ela falou", contou Eunice Borges Bezerra, tia de Amanda, à TV Anhanguera.

Ia reunir a família toda, sabe? Fazer churrasco? Ela falou que no Dia das Mães não dava para vir, mas dia 20 ela viria. Mas não deu certo, né? Valdeina Borges

O corpo de Amanda deve ser cremado no Japão. De acordo com a reportagem da emissora, o Gabinete de Assuntos Internacionais do estado de Goiás está aguardando a documentação para dar andamento ao processo de cremação e repatriação das cinzas.

Entenda o caso

O incêndio ocorreu na quinta-feira. O corpo de Amanda foi encontrado nos escombros do local, um apartamento em um prédio de dois andares em Hon-Sanrizuka, na cidade de Narita.

Um suspeito de envolvimento com a morte de Amanda foi preso. Abailiya Patavadighe Pathum Udayanga, 31, foi detido hoje, de acordo com a rede de TV estatal japonesa NHK. Ele é natural do Sri Lanka, está desempregado e morava no apartamento em que ela foi encontrada.

Ele foi preso sob suspeita de incêndio criminoso. A relação entre Udayanga e a brasileira ainda não está clara e é investigada. Segundo a polícia japonesa, embora tenha percebido que o interior do apartamento estava começando a pegar fogo, Udayanga saiu do local sem tentar apagar as chamas, o que fez com que o fogo se alastrasse.

Udayanga prestou depoimento e admitiu não ter apagado o incêndio. "Fiquei em choque e não consegui apagar o fogo", disse o suspeito, de acordo com a estatal japonesa. De acordo com a NHK, o local da morte de Amanda é um apartamento em um prédio de dois andares em Hon-Sanrizuka, na cidade de Narita.

Amanda Borges era fã de Fórmula 1 Imagem: Reprodução/Redes sociais

Amanda pode ter morrido em decorrência do incêndio. O representante da polícia que acompanha o caso afirmou à família que a brasileira pode ter sido morta por asfixia devido à inalação da fumaça.

Pertences de Amanda, como bolsas e o celular, foram roubados. A polícia investiga se ela foi dopada e se houve abuso sexual. "Aparentemente, foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Tentaram ocultar o cadáver também", disse Thiago Borges, primo de Amanda, à Record TV.

Itamaraty informou que o Consulado-Geral o Brasil em Tóquio está ciente do caso. O governo brasileiro está em contato com a família de Amanda e com as autoridades japonesas. O ministério disse também que "não fornece informações detalhadas sobre casos individuais" e que o "traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos".

Governo de Goiás afirmou que também está em contato com a família dela. O estado iniciou o processo para auxílio funerário, segundo o Gabinete de Assuntos Internacionais.

Quem era Amanda Borges?

Amanda nasceu em Caldazinha, no interior de Goiás. "Era uma jovem cheia de sonhos, querida por todos, e sua partida repentina deixa um vazio profundo em nossa comunidade", lamentou a prefeitura da cidade. Atualmente, no entanto, ela morava em São Paulo com o namorado.

A goiana era mestra em linguística. Ela estudou na Faculdade de Letras da UFG (Universidade Federal de Goiás) e concluiu o mestrado em 2023.

Amanda Borges no Autódromo de Interlagos, durante o GP de São Paulo de 2024 Imagem: Reprodução/Redes sociais

Amanda era apaixonada por Fórmula 1. Nas redes sociais, a pesquisadora compartilhou diversas publicações sobre as corridas. Ela foi ao Japão justamente para acompanhar o GP de Fórmula 1 no país, que ocorreu no dia 6 de abril.

Ela estava acostumada a viajar. A pesquisadora compartilhava nas redes sociais registros de diversas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Antes de viajar ao Japão, ela foi à Coreia do Sul. No início do mês, Amanda viajou ao país para cuidar de um parente do companheiro e só depois seguiu para o Japão.