Bayern de Munique é campeão alemão pela 34ª vez em sua história

Campeão um dia depois de ter jogado. O Bayern de Munique garantiu matematicamente seu 34º título da Bundesliga neste domingo (4), graças ao empate do segundo colocado Bayer Leverkusen em 2 a 2 com o Freiburg, pela 32ª e penúltima rodada do campeonato alemão.

No sábado, o Bayern já poderia ter se sagrado campeão se tivesse vencido na visita ao RB Leipzig, que conseguiu arrancar um empate (3-3) nos acréscimos, adiando o título para o time de Munique, que era então virtualmente campeão mas ainda não matematicamente.

