Warren Buffett deixará o cargo de CEO da Berkshire e vice assumirá

Por Jonathan Stempel e Suzanne McGee

OMAHA, NEBRASKA (Reuters) - Warren Buffett disse no sábado que deixará o cargo de presidente-executivo da Berkshire Hathaway no final do ano e vai entregar o comando ao vice-presidente Greg Abel.

"Acredito que chegou a hora de Greg se tornar o presidente executivo da empresa no final do ano", disse Buffett, de 94 anos, na reunião anual da Berkshire.

Ele disse que Abel não sabia de seus planos antes do anúncio. Buffett também afirmou que não tinha "nenhuma" intenção de vender suas ações da Berkshire.

A decisão de Buffett de renunciar coroa uma notável trajetória de 60 anos em que ele transformou a Berkshire de uma empresa têxtil falida em um enorme conglomerado com negócios em toda a economia dos EUA.

A notícia também foi inesperada, embora Buffett tenha dito que contou aos filhos sobre sua decisão.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Omaha, Nebraska; reportagem adicional de Suzanne McGee e Carolina Mandl)