Vaticano acelera os trabalhos para preparar Capela Sistina para o conclave

O trabalho de preparação da Capela Sistina para o conclave que começa na quarta-feira está se acelerando, com a instalação de um piso, um forno ara queimar os votos secretos e a chaminé que comunicará se houver fumaça branca, disse o Vaticano neste sábado (3).

Um vídeo de quase cinco minutos divulgado pelo Vaticano mostra técnicos montando andaimes sob os afrescos de Michelangelo, bem como um piso falso de madeira para pôr as grandes mesas onde se sentarão os 133 cardeais que votarão no conclave.

Outros operários instalaram em um canto da capela o pesado forno que será usado para queimar as cédulas secretas.

O vídeo, datado de sexta-feira, também mostra bombeiros subindo no telhado de telhas para consertar o cano da famosa chaminé que comunicará o resultado do conclave: fumaça branca se os cardeais já tiverem eleito o papa e fumaça preta caso contrário.

É uma "etapa fundamental" para a Igreja Católica, diz Silvio Screpanti, vice-diretor de infraestrutura do Vaticano, no site oficial desse pequeno Estado.

As verificações do forno foram realizadas "discretamente" e "em caso de necessidade" um técnico "permanecerá durante todo o período da votação em uma pequena sala técnica perto da Capela Sistina, com um controle remoto do fogão", explica ele, que agora pode ser ativado eletronicamente.

No total, cinco eletricistas, cinco técnicos e dois floristas permanecerão no local durante todo o conclave.

Depois de fazer o juramento, eles dormirão no Vaticano, "sem contato com suas famílias".

Alguns deles já participaram de conclaves anteriores, os outros são mais jovens e seus colegas mais experientes "passarão o bastão a eles para o futuro".

De acordo com Screpanti, os técnicos também estão encarregados de escurecer "todas as janelas do Palácio do Vaticano nas áreas destinadas ao conclave" e desativar "todos os dispositivos tecnológicos e sensores instalados nos últimos anos na Capela Sistina".

Além disso, "cerca de 200 quartos" estão sendo preparados, com a instalação de "divisórias, portas temporárias e o fechamento temporário de algumas janelas" para proporcionar mais privacidade.

Quanto à mobília, "é o equipamento mínimo necessário: uma cama, uma mesa de cabeceira e um guarda-roupa", acrescenta Screpanti.