Traficante apontada pela polícia como 'gerente de RH' do CV é presa no Rio

A paraense Bianca Duarte Franco, 24, foi presa ontem em Cabo Frio (RJ), suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela atuava como "recursos humanos" do Comando Vermelho.

O que aconteceu

Bianca foi presa em uma operação conjunta entre as polícias civis do Rio e do Pará. De acordo com as corporações, o objetivo da operação é "frear a expansão territorial do Comando Vermelho entre os estados".

A paraense foi detida em flagrante junto a outras duas mulheres, todas suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Bianca estava em uma casa ao lado de um ponto de venda de drogas, na comunidade Morubá, em Cabo Frio, segundo a polícia. Já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Pará contra ela por integrar a facção no estado.

Bianca foi flagrada pelos policiais vendendo entorpecentes no local. Segundo a polícia, ela ficou refugiada no Complexo da Penha, na capital fluminense, e, depois, na comunidade da Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Na quinta-feira, ela e duas mulheres foram se esconder na Região dos Lagos.

Ela ficou conhecida após um vídeo em que aparece ostentando um fuzil circular na internet. Nas imagens, Bianca está em um baile funk, no Complexo da Penha. Ela também era chamada de "Fielzinha do 41" e "Ayna".

Antes de ser deitada, Bianca zombou de uma possível prisão. "Minha mãe sabe que eu sou bandida, que eu trafico... que andava armada, tudo ela sabe", escreveu em uma rede social.

UOL não localizou a defesa. A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Bianca. Caso consiga, o texto será atualizado.

'RH' do Comando Vermelho

Segundo a polícia, Bianca atuava como "recursos humanos" da facção criminosa. Ela era responsável pelo cadastramento de novos membros na organização após uma espécie de "análise criteriosa", aponta as investigações.

As outras duas presas exerciam funções mais secundárias, diz a polícia. Uma atuava como "mula" do Comando Vermelho, sendo encarregada de transportar drogas entre favelas sem ser percebida. Já a outra detida seria responsável pela venda de entorpecentes na comunidade onde ocorreu a ação que acabou na prisão das três.