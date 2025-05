Por que este tapete infantil dupla face faz sucesso? Confira opiniões

Os tapetes com acabamento antiderrapante podem dar mais liberdade e segurança para as crianças brincarem. Para quem deseja investir em um produto desse tipo sem gastar muito, encontramos um modelo que sai por R$ 99,90 na Shoppe e registra até o momento mais de 19,2 mil vendas.

Ficou em dúvida se vale a pena? Conheça os principais atributos desse tapete infantil de atividades e saiba o que diz quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre o tapete infantil?

Recomendado para bebês e crianças a partir de 2 meses;

Não absorve líquidos e é fácil de limpar;

É antiderrapante e tem isolamento térmico;

Feito de material emborrachado;

Tem estampas dos dois lados;

Acompanha sacola para transporte.

O que diz quem o comprou?

O produto tem avaliação média de 4,9 (do máximo de cinco) entre as mais de 9,9 mil avaliações na Shopee. Confira alguns comentários de consumidores.

Ótimo tapete. Tamanho muito bom, dá para o bebê brincar bastante sem ficar muito limitado. Material bom, superfácil de limpar, facil de dobrar e fácil de guardar.

Dani

Pelo preço, foi uma ótima compra. O tapete realmente é térmico e a medida é igual a da descrição. É muito grande mesmo. Eu amei muito e chegou rápido. Obrigada ao vendedor e ao entregador.

Camila Silva

Esse eu gostei muito. Apesar de ser bem fininho, o tapete é de qualidade, bem colorido e meu bebê gostou bastante! É bem grandão, como queríamos. Dupla face e fácil de limpar. Recomendo .

Jaqueline

Ponto de atenção

Algumas pessoas reclamam, no entanto, que o produto apresentou defeitos com pouco tempo de uso e que não é tão resistente quanto esperavam.

Poucos dias de uso e já está rasgando, muito fino e a tinta fica grudando na pele, não recomendo.

Letícia Mendes



Produto muito frágil.

Layara Andrade



Esperava algo melhor pelo preço e que fosse um pouco mais resistente. Não recomendo.

Monica Oliveira

