Só cardeal pode ser papa? Tem idade mínima? Documento abre possibilidades

Após o enterro Francisco, as atenções se voltaram para a escolha do seu sucessor. Mas, afinal, quem está apto a ser escolhido para o cargo?

Quem pode ser papa

Qualquer homem batizado e em comunhão com a Igreja Católica pode ser eleito papa. Caso não seja bispo, ele deve ser ordenado imediatamente, já que o papa é também o bispo de Roma. As regras constam na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, escrita em 1996 pelo então papa João Paulo 2º.

Na prática, desde 1389, os escolhidos têm sido cardeais. O último eleito que não fazia parte do Colégio dos Cardeais foi o papa Urbano 6º, escolhido em 1378. Ele permaneceu 11 anos no cargo.

Não há limite de idade para ser escolhido. Há limite, no entanto, para participar da votação, restrita a quem tem menos 80 anos. O eleito costuma ser um dos cardeais votantes.

Imagem: Arte/UOL

Segundo o Vaticano, atualmente há 252 cardeais, sendo 135 eleitores e 117 não eleitores. Tradicionalmente, há o limite de até 120 cardeais votantes, mas as nomeações de cardeais com menos de 80 anos feitas pelo papa Francisco acabaram elevando esse número - no momento, espera-se 133 votantes.

Além dos pré-requisitos, há também alguns impedimentos para se tornar papa. Um deles é referente aos impedimentos canônicos, como excomunhão, heresia pública, entre outros. Também não podem concorrer cardeais que tenham sido depostos canonicamente (removidos do cargo legalmente) ou que tenham renunciado. Esses cardeais também não podem ser readmitidos durante o período de vacância do cargo de papa.

O conclave deve começar, no mínimo, 15 dias após a morte do papa. Existe a possibilidade de se adiar a data em 20 dias — prazo final para que a votação ocorra. Não há prazo de conclusão para o conclave, porém nos últimos dez, a escolha durou, em média, três dias.