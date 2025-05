Rio de Janeiro se prepara para o retorno de Lady Gaga com fãs lotando Copacabana

Por Marcela Ayres e Lais Morais

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A ícone pop norte-americana Lady Gaga sobe ao palco na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, em um show gratuito que deve atrair mais de 1,6 milhão de pessoas e ser um dos maiores de sua carreira.

A cidade-sede das Olimpíadas de 2016 está sediando eventos gratuitos de grande escala com estrelas globais como uma forma de lotar hotéis, bares e restaurantes que têm enfrentado dificuldades nos últimos anos com uma crise econômica e de segurança pública.

O show de Madonna na mesma praia há um ano atraiu 1,6 milhão de pessoas de todo o Brasil e foi a maior apresentação ao vivo de sua carreira de décadas.

Autoridades dizem que a apresentação de Lady Gaga, marcada para 21h45, pode atrair um número ainda maior.

Matheus Silvestroni, 25, enfrentou uma viagem de ônibus de oito horas de São Paulo para ser um dos mais de 500.000 turistas que viajaram para o Rio, mais que o dobro do número esperado.

Fã desde os 12 anos, Silvestroni disse que Gaga o inspirou a abraçar sua sexualidade e seguir carreira como DJ.

"Eu sofria bullying porque era um garoto gordo e gay, então era um alvo fácil", disse ele. "Gaga foi muito importante porque passou a mensagem de que estava tudo bem comigo, que eu não era uma aberração, porque eu tinha 'nascido assim'."

A cantora de 39 anos, conhecida por sucessos como "Bad Romance" e "Poker Face", se apresentou no Brasil pela última vez em 2012, tendo cancelado uma apresentação no festival Rock in Rio em 2017 por problemas de saúde.

A cidade estima que a visita de Gaga, financiada principalmente por patrocinadores privados, pode injetar mais de 600 milhões de reais na economia do Rio.

Rodolfo Germanotta, entre dezenas de fãs que faziam vigília do lado de fora do hotel de Gaga em Copacabana, chamou tudo de "um sonho que se tornou realidade - e um momento histórico para o Brasil".

(Reportagem de Janaina Quinet e Renato Syprro no Rio de Janeiro, Laís Moreira em São Paulo e Marcela Ayres em Brasília)