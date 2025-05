Quem eram as idosas que morreram em acidente após competição de dança em SC

As duas idosas que morreram na tarde de ontem em acidente envolvendo três veículos na BR-280, em Corupá (SC), eram Heliane Quevedo e Stela Maris Martinelli.

Quem eram as vítimas

Quevedo e Martinelli voltavam de competição de dança. Elas estavam em um micro-ônibus junto com suas colegas do Grupo Dance Ladies, dedicado a "jovens senhoras da terceira idade", que retornava para Balneário Rincão após participação nos Jogos Abertos da Terceira Idade.

Elas compartilharam nas redes sociais a apresentação na competição. As duas postaram vídeos da coreografia apresentada e destacaram a emoção por competir com outros grupos catarinenses. "Estar entre as melhores do estado é muito gratificante", escreveu Martinelli.

Vítimas tinham 63 e 66 anos, segundo a PRF de SC. O relatório dos agentes da Polícia Rodoviária Federal não especifica qual era a idade de cada uma. Outras nove mulheres se feriram no acidente, que também causou lesões leves aos condutores dos três veículos envolvidos no acidente.

Corpos das idosas estão no município de Joinville. A informação é do prefeito de Balneário Rincão, Luiz Laurindo. Ele estima que o traslado de Quevedo e Martinelli de volta à cidade deve ocorrer ainda hoje. De acordo com Laurindo, duas das acidentadas permanecem hospitalizadas. "Seguimos firmes aqui e perto delas nesse momento difícil", disse.

Acidente matou duas integrantes do Grupo Dance Ladies Imagem: Reprodução/Instagram

Martinelli compartilhava uma vida agitada nas redes sociais. Além das atividades relacionadas ao Dance Ladies, ela integrava grupos de zumba e ioga. Sempre sorridente, publicava com frequência recordações de viagens realizadas.

Quevedo era casada com Luciano Rilo e deixa netos e filhos. No perfil do Facebook, ela se definia como "humana, sincera, exigente, mandona, perfumada, vaidosa e única". Pelo Instagram, os cliques evidenciavam a paixão pelos netos.