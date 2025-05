Primeiro-ministro do governo internacionalmente reconhecido do Iémen renuncia

ÁDEN (Reuters) - Ahmed Awad bin Mubarak, primeiro-ministro do governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, disse em um comunicado no sábado que havia renunciado após enfrentar "muitas dificuldades", incluindo a incapacidade de reorganizar o governo.

Sua saída ocorre após um conflito com Rashad Al-Alimi, chefe do conselho presidencial do Iêmen, sobre seus poderes, depois que este recusou o pedido de Mubarak para demitir 12 ministros do governo, disseram seis fontes governamentais à Reuters.

Eles disseram que o ministro das Finanças Salem Saleh Bin Braik seria nomeado o novo primeiro-ministro.

Mubarak foi nomeado primeiro-ministro em fevereiro de 2024, após servir como ministro das Relações Exteriores. Ele ganhou destaque em 2015, quando foi sequestrado pela milícia Houthi, aliada ao Irã, enquanto servia como chefe de gabinete presidencial do Iêmen durante o conflito dos Houthis com o então presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi.

A renúncia de Mubarak, anunciada em um comunicado, ocorreu junto com a intensificação dos ataques aéreos dos EUA para destruir os ativos militares dos Houthis e impedi-los de atacar navios comerciais no Mar Vermelho.

Os ataques mortais ao grupo desde março foram a maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro.

O Iêmen está imerso em uma guerra civil há mais de uma década. Os houthis tomaram a capital, Sanaa, em 2014 e expulsaram o governo reconhecido, forçando-o a se mudar para o porto de Áden, no sul. Os houthis agora controlam a maior parte do país, incluindo seus principais centros populacionais no norte e oeste.

(Reportagem de Mohammed Ghobari)