Presidente da Sérvia é internado em hospital militar após retornar dos Estados Unidos

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, foi internado em um hospital militar em Belgrado neste sábado (3), após retornar dos Estados Unidos, informou o seu gabinete, sem especificar os motivos da hospitalização.

O gabinete presidencial declarou que Vucic "deu entrada na Academia Médica Militar imediatamente após a aterrissagem" em Belgrado, acrescentando que informará "em um momento oportuno" sobre o seu estado de saúde quando houver "informações mais detalhadas" disponíveis.

A imprensa sérvia afirma que o presidente sofreu um "mal-estar" que o forçou a interromper a visita ao seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida.

O anúncio coloca em dúvida a prometida visita de Vucic à Rússia, um país aliado da Sérvia, para as celebrações do 80° aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio.

Na quinta-feira, o líder sérvio assegurou que cumpriria sua palavra com seu contraparte russo, Vladimir Putin, e se uniria aos cerca de 20 chefes de Estado que viajarão a Moscou para essa ocasião, comemorada com grande pompa com um desfile militar na Praça Vermelha.

No entanto, qualquer visita a Putin implicaria no risco de provocar a ira da União Europeia, à qual a Sérvia deseja se juntar.

Além disso, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que seu país não seria responsável pela segurança dos mandatários estrangeiros na Rússia.

