Pesquisadora e fã de Fórmula 1: quem era brasileira morta no Japão

A brasileira Amanda Borges da Silva, encontrada morta em um apartamento alugado no Japão, era pesquisadora e fã de Fórmula 1.

O que aconteceu

Amanda, 30, nasceu em Caldazinha, no interior de Goiás. "Era uma jovem cheia de sonhos, querida por todos, e sua partida repentina deixa um vazio profundo em nossa comunidade", lamentou a prefeitura da cidade. Atualmente, no entanto, ela morava em São Paulo com o namorado.

A goiana era mestra em linguística. Ela estudou na Faculdade de Letras da UFG (Universidade Federal de Goiás) e concluiu o mestrado em 2023.

Ela escreveu uma dissertação sobre pessoas em situação de rua. Durante o mestrado, Amanda analisou os discursos usados em cartazes para pedir ajuda. "A pesquisa traz visibilidade para aquelas pessoas que a sociedade considera invisível, aquelas pessoas que a sociedade às vezes não quer ouvir, não quer notar, não quer parar para ler, não quer parar para escutar", explicou em entrevista ao site da UFG em 2024.

Amanda Borges no Autódromo de Interlagos, durante o GP de São Paulo de 2024 Imagem: Reprodução/Redes sociais

Amanda era apaixonada por Fórmula 1. Nas redes sociais, a pesquisadora compartilhou diversas publicações sobre as corridas. Ela foi ao Japão justamente para acompanhar o GP de Fórmula 1 no país, que ocorreu no dia 6 de abril.

Ela era fã, especialmente, de Lewis Hamilton. "Ferrari desde criancinha", publicou Amanda quando o piloto deixou a Mercedes e começou a correr pela equipe italiana de automobilismo.

Amanda estava acostumada a viajar. A pesquisadora compartilhava nas redes sociais registros de diversas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Nas publicações, ela demonstrava seu amor pelo Rio de Janeiro. "É sempre bom estar por aqui", disse em um post em uma praia da capital fluminense.

Antes de viajar ao Japão, ela foi à Coreia do Sul. No início do mês, Amanda viajou ao país para cuidar de um parente do companheiro e só depois seguiu para o Japão.

Ela publicou fotos da viagem ao Japão no Instagram. Em um dos posts, Amanda conta que esqueceu uma mochila no trem. "Gente, Japão é muito seguro. Fiquei impressionada. Que país você vai perder sua mochila com dinheiro e ela vai ser devolvida intacta?", disse em um vídeo.

Amanda estava prestes a retornar ao Brasil

Ela foi encontrada morta nesta semana, quando faltava um dia para voltar ao Brasil. "Aparentemente, foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Tentaram ocultar o cadáver também", disse Thiago Borges, primo de Amanda, à Record TV.

Colocaram fogo no apartamento após o crime, diz a polícia japonesa. O delegado que acompanha o caso afirmou à família que a brasileira pode ter morrido por asfixia devido à inalação da fumaça.

Homem do Sri Lanka é o principal suspeito. Ele está sendo procurado pelos policiais.

Pertences de Amanda, como bolsas e o celular, foram roubados. A polícia investiga se ela foi dopada e se houve abuso sexual.

Itamaraty informou que o Consulado-Geral o Brasil em Tóquio está ciente do caso. O governo brasileiro está em contato com a família de Amanda e com as autoridades japonesas, segundo a nota divulgada pelo ministério.

Governo de Goiás afirmou que também está em contato com a família dela. O estado iniciou o processo para auxílio funerário, segundo o Gabinete de Assuntos Internacionais.