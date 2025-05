'Passa pelo centro?': aprenda a decifrar os letreiros dos ônibus de SP

Os letreiros ajudam a revelar o trajeto de cada ônibus: a linha 209P-10 passa pelo centro de São Paulo, a 857P-10 tem uma estação de metrô no trajeto e a linha noturna N231-11 sai da região norte da capital.

O que aconteceu

Nas últimas semanas, um vídeo em que o autor explica o significado dos letreiros repercutiu nas redes sociais. "Eles não são colocados aleatoriamente", avisa o autor da publicação logo no início da gravação.

Letreiros dos ônibus da capital paulista são compostos, em geral, por seis dígitos. O primeiro é um número de 1 a 8, que informa a região de origem, explica a SPTrans ao UOL. Ou seja, se o ônibus parte do Noroeste, Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste e Oeste.

Segundo número, se for zero, indica que passa pelo centro da cidade. Os de números de 1 a 6 não passam pela região central, enquanto o 7 informa que uma estação de metrô está no trajeto do ônibus.

Terceiro número informa a região do ponto final do ônibus, usando o mesmo critério da região de origem. O quarto dígito pode ser um número ou uma letra e serve para diferenciar uma linha da outra.

Dois últimos dígitos, após o hífen, representam se é uma linha de base ou de atendimento. Linha base, indicada pelo número 10, é a principal do trajeto, e linha de atendimento, indicada pelos números 21, 31 ou 41, é de reforço, que faz um trajeto semelhante à principal. Essa última pode ser utilizada para horários de pico, por exemplo.

Imagem: Arte/UOL

Linhas noturnas, ou da madrugada, começam com a letra N e terminam com o número 11. O resto do letreiro segue uma metodologia própria. As linhas estruturais, que circulam pelas grandes avenidas têm, depois do N, o número da sua área de operação, seguida de um zero e de uma numeração sequencial. Na região Noroeste, por exemplo, os letreiros vão de N101-11 até N106-11.

Linhas da madrugada que operam nos bairros começam com o número da região de origem e depois seguem uma numeração a partir do número 31. Na região Norte, por exemplo, existem as linhas N231-11 até a 245-11 (confira aqui o trajeto de todas as linhas noturnas).

Há linhas que seguem outro método. São as mais antigas, que começaram a circular antes da década de 90, segundo a SPTrans. Naquela época, havia separação entre linhas radiais, regionais, diametrais e inter-regionais. "Conforme foram sendo criadas novas linhas, uma nova metodologia foi idealizada, mas as linhas já existentes não tiveram seus números substituídos", explica a empresa municipal.

Letreiro é diferente do prefixo dos ônibus. Essa segunda sinalização —localizada no para-brisas, laterais, traseira e no interior do veículo— identifica cada um dos ônibus. O prefixo é formado por cinco dígitos.