7 dos 10 últimos papas escolhidos pela Igreja nasceram no mesmo país

Em mais de 121 anos, dez papas foram escolhidos para liderar a Igreja Católica, sendo que sete deles nasceram na Itália.

O que aconteceu

O papa Pio 10 foi eleito em 1903 e era italiano. Na sequência, em 1914, o papa italiano Bento 15 liderou a igreja. As informações são do Vaticano.

Os cinco pontífices seguintes também eram italianos. Foram eles: Pio 11 (que assumiu a liderança da Igreja Católica em 1922), Pio 12 (1939), João 23 (1958), Paulo 6º (1963) e João Paulo 1º (1978).

Ciclo de italianos líderes da Igreja Católica mudou em 1978. A alteração ocorreu com João Paulo 2º, nascido no município de Wadowice, na Polônia, que virou papa no mesmo ano do seu antecessor.

Depois, em 2005, assumiu o papa Bento 16. Ele nasceu em Marktl, na Alemanha.

Papa Francisco é o único latino-americano na lista. Eleito em 2013, Francisco nasceu em Buenos Aires, na Argentina.

Imagem: Arte/UOL

Quem são os cotados para ser o próximo papa?

Nomes para a sucessão do Papa Francisco começaram a ser aventados. Veículos especializados na cobertura do Vaticano trazem possibilidades que serão consideradas durante o conclave.

13.abr.2025 - O cardeal italiano Pietro Parolin é dos cotados para ser o novo papa Imagem: Tiziana FABI/AFP

Seis nomes têm se repetido em diversas apostas. Robert Sarah, Péter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin, Jean-Marc Aveline e Luis Antonio Gokim Tagle são alguns dos nomes que mais se repetem.

O site especializado "Colégio dos Cardeais" levanta 22 nomes como "papáveis", sendo que cinco deles são italianos.

São eles:

Fridolin Ambongo Besungu (República Democrática do Congo),

Anders Arborelius (Suécia),

Jean-Marc Aveline (França),

Angelo Bagnasco (Itália),

Charles Maung Bo (Mianmar),

Stephen Brislin (África do Sul),

Raymond Leo Burke (Estados Unidos),

Willem Jacobus Eijk (Holanda),

Péter Erdo (Hungria),

Fernando Filoni (Itália),

Kurt Koch (Suíça),

Gerhard Ludwig Müller (Alemanha),

Marc Ouellet (Canadá),

Pietro Parolin (Itália),

Mauro Piacenza (Itália),

Pierbattista Pizzaballa (Palestina),

Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don (Sri Lanka),

Robert Sarah (Guiné),

Daniel Fernando Sturla (Uruguai),

Luis Antonio Gokim Tagle (Filipinas),

José Tolentino de Mendonça (Portugal),

Matteo Maria Zuppi (Itália).

Imagem: Arte/UOL

Outros cardeais não italianos também são apontados como possibilidades. Ángel Fernández Artime e Cristóbal López, ambos espanhóis, Carlos Aguiar, mexicano, Christopher Schönborn, da Áustria, Mario Grech, de Malta, e Peter Turkson, de Gana.

O colégio de cardeais conta com 252 membros, sendo 125 eleitores. Entre eles, oficialmente, todos podem ser eleitos papas. Cardeais não-votantes e outros religiosos também podem ser escolhidos, apesar de na história recente apenas cardeais terem sido eleitos.