Opep+ decide acelerar aumento na produção de petróleo pelo 2º mês consecutivo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou neste sábado que pretende acelerar novamente o ritmo de aumento na produção de petróleo do cartel. Em junho, o grupo produzirá 411 mil barris por dia acima dos níveis observados em maio, quando já havia feito um ajuste semelhante.

No fim do ano passado, a Opep+ havia decidido aumentar a produção de petróleo em 2,2 milhões de barris por dia a partir de abril de 2025, num cronograma que terminaria no último trimestre de 2026.

No plano original, os países do grupo deveriam produzir no mês que vem 30,289 milhões de barris por dia. Com as revisões feitas até agora, a meta para o volume de produção chegará a 31,375 milhões de barris por dia - nível que, no cronograma inicialmente divulgado, só deveria ser atingido em outubro.

A aceleração no aumento da produção ocorre num contexto de redução do preço da commodity e expectativa de queda da demanda global. A Opep+, porém, citou no comunicado com a decisão que o ajuste se justifica por "fundamentos saudáveis do mercado" e "estoques baixos" de petróleo.

"Os aumentos graduais podem ser pausados ou revertidos, sujeitos à evolução das condições de mercado. Essa flexibilidade permitirá que o grupo continue a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo", destacou a Opep+, em comunicado. "Os oito países da Opep+ também observaram que essa medida proporcionará uma oportunidade para os países participantes acelerarem sua compensação", acrescentou.

Os países integrantes da organização devem realizar reuniões mensais para avaliar as condições do mercado, a conformidade e a compensação. O próximo encontro para decidir sobre os níveis de produção de julho está previsto para 1º de junho.