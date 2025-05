OPEP+ concorda com mais um aumento acelerado da produção de petróleo para junho

Por Ahmad Ghaddar e Maha El Dahan e Olesya Astakhova

LONDRES/DUBAI (Reuters) - A OPEP+ concordou em acelerar os aumentos na produção de petróleo pelo segundo mês consecutivo, aumentando a produção em junho em 411.000 barris por dia, disse o grupo no sábado, apesar da queda dos preços e das expectativas de demanda mais fraca.

Após uma reunião online com duração de pouco mais de uma hora, o grupo de produtores anunciou o aumento da oferta, dizendo que os fundamentos do mercado de petróleo estavam saudáveis e os estoques estavam baixos.

Os preços do petróleo caíram para uma mínima de quatro anos em abril, abaixo de US$ 60 por barril, depois que a OPEP+ anunciou um aumento de produção maior que o esperado para maio, e as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, aumentaram as preocupações com a fraqueza econômica global.

Fontes da OPEP+ disseram que a Arábia Saudita está pressionando a OPEP+ para acelerar a descontinuação de cortes de produção anteriores para punir os membros Iraque e Cazaquistão pelo baixo cumprimento de suas cotas de produção.

Os aumentos também seguem os apelos de Trump à OPEP+ para aumentar a produção. Trump visitará a Arábia Saudita no final de maio.

Em dezembro, oito países da OPEP+ que vêm implementando o mais recente corte de produção do grupo, de 2,2 milhões de bpd, concordaram em eliminá-lo gradualmente em aumentos mensais de cerca de 138.000 bpd a partir de abril de 2025.

(Reportagem de Alex Lawler, Maha El Dahan e Ahmad Ghaddar)