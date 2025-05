Obras preparam Capela Sistina para o conclave; cardeais fazem nona reunião no Vaticano

As obras de adaptação da Capela Sistina estão a todo vapor no Vaticano para receber o conclave, que começará na quarta-feira, para a escolha do próximo papa. Um vídeo divulgado pela imprensa do Vaticano mostrou a preparação do local.

Nas imagens, de quase cinco minutos, operários fixam a estrutura de um piso elevado, onde serão instaladas grandes mesas sobre a plataforma. Ao lado, em um canto da capela renascentista pintada por Michelângelo, é instalado o pesado forno que difundirá a fumaça anunciando o voto dos 133 cardeais - branca, se elegerem um papa; preta, se não.

O vídeo, datado de sexta-feira, também mostra bombeiros subindo no telhado para prender a chaminé. Em outro vídeo, o vice-diretor de infraestrutura da Cidade do Vaticano, Silvio Screpanti, revela os bastidores técnicos desta "etapa fundamental na vida da Igreja Católica".

Em relação ao forno, indica, as verificações foram feitas "discretamente" e, "se necessário", um técnico "permanecerá durante todo o período de votação em uma pequena sala técnica, perto da Capela Sistina, com um controle remoto do forno" - que agora é acionado eletronicamente. Um total de cinco eletricistas, cinco técnicos e dois floristas permanecerão no local durante todo o conclave.

Após fazerem o juramento, eles dormirão no Vaticano, "sem poder ter contato com suas famílias". Alguns deles já participaram de conclaves anteriores, outros são mais jovens e seus colegas mais experientes "passarão o bastão para eles no futuro", afirmou Screpanti.

Selos de chumbo

Os técnicos também estão "obscurecendo todas as janelas do Palácio do Vaticano, nas áreas designadas para o conclave", e desativando "todos os dispositivos tecnológicos e sensores instalados nos últimos anos na Capela Sistina".

Na véspera do conclave, eles ajudarão a colocar "aproximadamente 80 selos de chumbo em todas as entradas do perímetro", para garantir que ninguém entra ou sai do local durante o conclave. Além disso, estão sendo preparados "cerca de 200 quartos", com a instalação de "divisórias, portas temporárias e o fechamento temporário de algumas janelas, para eliminar qualquer vista".

"O mínimo de equipamentos", como "cama, mesa de cabeceira, guarda-roupa", mobiliarão os aposentos nos quais dormirão os cardeais, acrescentou Screpanti.

Nona reunião antes de duas congregações gerais

Enquanto isso, continuam as reuniões prévias para encontrar um sucessor do papa Francisco. Neste sábado, os cardeais realizaram a nova rodada de "congregações gerais", reuniões a portas fechadas antes do conclave. Vários cardeais chegaram a pé, atravessando uma multidão de peregrinos e jornalistas, às 9h para o encontro, no salão Paulo VI do Vaticano, onde cardeais eleitores e não eleitores debatem as questões prioritárias da Igreja.

Um total de 177 cardeais estavam presentes, incluindo 127 eleitores com menos de 80 anos, indicou Matteo Bruni, diretor do gabinete de imprensa do Vaticano, em uma entrevista coletiva. Ele disse que duas congregações gerais se reunirão na segunda-feira, a primeira às 9h e a segunda às 17h. Não houve reunião em 1º de maio.

Durante a sessão deste sábado, 26 cardeais tomaram a palavra para discutir temas diversos (comunhão, solidariedade entre as Igrejas, papel da cúria). Foi expresso o desejo de que "a Igreja (...) traga luz a um mundo que precisa desesperadamente de esperança", acrescentou Bruni.

Perfil do novo papa

Ao todo, 133 cardeais eleitores se trancarão na Capela Sistina em 7 de maio para um conclave do qual não sairão até que um papa seja eleito por uma maioria de dois terços.

Muitos preveem um conclave curto, mas a duração permanece uma incógnita. "Não sabemos, esperamos que o Senhor nos diga. Encontraremos o sucessor de São Pedro", declarou, ao chegar no local, o arcebispo de Singapura, William Seng Chye Goh, considerado um conservador.

O arcebispo de Argel, capital da Argélia, Jean Paul Vesco, tido como progressista, disse que "espera profundamente" por um futuro papa na continuidade de Francisco, que "foi como o pai do filho pródigo, que abre seus braços e seu coração. É isso que esperamos de um Santo Padre". "Devemos descobrir aquele que o Senhor já escolheu", acrescentou.

"Precisaríamos de muito mais tempo de oração conjunta, mas tenho certeza de que, no momento certo, estaremos prontos e daremos à Igreja o papa que o Senhor quer", enfatizou.

Com informações da AFP

Leia tambémConclave: jornais italianos noticiam suposto "complô" de Macron para influenciar escolha do papa