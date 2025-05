O que um olhar fixo (ou a falta dele) nos seus olhos diz sobre alguém?

Algumas pessoas têm o hábito de olhar fixamente nos olhos da outra durante uma conversa. Para quem está do outro lado, esse comportamento pode gerar diferentes reações: desde uma sensação de conexão e atenção total até certo desconforto ou tensão. O fato é que o olhar direto e prolongado vai muito além da fala: ele é uma poderosa ferramenta de comunicação não verbal.

O que pode significar?

Na psicologia, esse tipo de contato visual carrega uma variedade de significados, dependendo do contexto, da relação entre as pessoas e até de fatores culturais.

Em muitos casos, olhar nos olhos é uma forma de demonstrar interesse genuíno e estabelecer uma conexão emocional. É comum em interações afetivas e pode transmitir empatia, honestidade, escuta ativa e presença.

Por outro lado, o olhar fixo também pode ser usado como um gesto de afirmação de autoridade ou dominância, sinalizando poder, controle ou tentativa de impor respeito.

Em situações de atração romântica ou sexual, o contato visual intenso costuma funcionar como uma forma de sedução ou flerte.

Curiosamente, algumas pessoas mantêm o olhar firme por ansiedade ou insegurança, tentando compensar o nervosismo com uma postura mais firme.

E quanto a desviar o olhar?

Evitar o contato visual é um comportamento comum, mas que muitas vezes levanta dúvidas sobre o que realmente significa. Embora muita gente associe isso automaticamente à mentira ou desinteresse, a verdade é que há diversas razões, emocionais, culturais e neurológicas por trás.

A dificuldade em encarar alguém pode refletir medo de julgamento ou nervosismo, principalmente em situações formais ou novas, como entrevistas e primeiros encontros. Estar diante de alguém que impõe respeito ou grande admiração também pode fazer a pessoa se sentir acuada e desconfortável.

Quem está mentindo pode evitar o olhar direto por medo de ser desmascarado, já que o contato visual cria uma conexão difícil de sustentar quando há culpa ou insegurança.

Em pessoas com autoestima fragilizada ou criadas em ambientes autoritários, o olhar para baixo pode ser sinal de submissão ou receio de desagradar.

No transtorno de personalidade dependente, a tendência à submissão extrema pode levar ao desvio do olhar como forma de evitar qualquer confronto. Já no TEA (transtorno do espectro autista), é comum que o contato visual seja limitado ou ausente, especialmente com pessoas fora do convívio íntimo — embora isso varie entre indivíduos.

Olhar nos olhos enquanto se pensa no que dizer, interpreta gestos e busca palavras também exige muita concentração. Por isso, desviar o olhar durante esse processo é algo natural.

Em qualquer situação, é importante refletir com calma antes de tirar conclusões precipitadas. Buscar entender o contexto e manter o raciocínio claro ajuda a lidar melhor com os sentimentos e reações do momento. O ideal, segundo especialistas, é agir com autenticidade, expressar o que se está sentindo de forma honesta e, acima de tudo, evitar forçar um comportamento que não condiz com quem você realmente é.

*Com informações de reportagem publicada em 06/05/2021