O cantor francês Voyou e seu novo álbum em homenagem a Henri Salvador

Habitué da cena musical independente, o cantor francês Voyou acaba de lançar um álbum vibrante em que revisita o universo do icônico Henri Salvador. No novo trabalho, o jovem artista apresenta covers e uma releitura especial de parte da obra de um dos maiores nomes da chanson française.

"Henri Salvador est un Voyou" é o título do terceiro disco do cantor francês Thibaud Vanhooland, 35 anos, cujo nome artístico significa "bandido", em português. Salvador e Voyou, aliás, compartilham um universo musical similar, oscilando entre o jazz e a bossa nova e abusando da poesia nas letras.

Com muito humor e excelentes arranjos, Voyou oferece novas versões a faixas nem tão conhecidas de Henri Salvador. A Programação Musical da RFI selecionou "Mon Pauvre Jesus Christ", um dueto imperdível com a ex-vocalista da banda L'Impératrice, Flore Benguigui. Aumente o som!

