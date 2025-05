Máscara Maybelline promete cílios 10x mais volumosos: 'Realmente alonga'

Se você curte uma make com cílios longos e bem definidos, a máscara The Falsies Surreal, da Maybelline, pode ser uma aliada para dar aquele efeito marcante nos olhos. Com a promessa de volume e alongamento dos cílios por até 24 horas, o produto tem feito sucesso entre os consumidores da Amazon e acumulou mais de 500 compras no mês passado.

De acordo com a marca, esta máscara cria um efeito 3D capaz de dar mais volume, espessura e alongamento. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Maybelline sobre a máscara?

Promete volume, definição, alongamento e curvatura nos cílios

É lavável, ou seja, fácil de ser removida com água ou sabonete facial

Aplicador com 6.000 cerdas em formato de hélice estendida

A fórmula possui um mix de fibras ultra-longas e curtas

Com efeito 3D, que proporciona cílios mais longos e 10x mais volumosos por meio de várias camadas

É adequada para olhos sensíveis e usuários de lentes de contato

O que diz quem usou?

Na Amazon, o produto possui 2.200 avaliações, sendo 77% delas com a maior nota (cinco estrelas). Os consumidores elogiam a máscara pelo seu efeito volumoso, fácil aplicação e o fato de alongar bastante os cílios.

Chocada com essa máscara de cílios. Eu vi a resenha no TikTok e comprei, realmente alonga os cílios e deve ficar mais lindo em quem já tem os cílios grandes, que não é o meu caso. Mas eu gostei bastante do meu resultado.

Anne Arouche

Minha pálpebra é caída e meus cílios são poucos, fora que uso óculos, então meus cílios naturais nem aparecem. A máscara realmente deu um efeito incrível, alongou os cílios de uma forma natural e quanto mais se passa, maiores ficam. Extremamente satisfeita, amei o resultado.

Fernanda

Fácil aplicação e os cílios ficam incríveis. Só demora um pouco para tirar porque é bem denso, mas é maravilhoso.

Sueli

Fui maquiadora há muitos anos, e não conhecia esse rímel. Simplesmente perfeito. Não é à prova d'água, lembrem-se disso. Mas você pode usar a máscara e, no final, antes de finalizar a maquiagem, aplique uma camada de máscara à prova d'água se assim preferir.

Ruth

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores envolvem a dificuldade na retirada do produto, mesmo sendo lavável, além de casos em que foi preciso passar várias camadas para conseguir um efeito volumoso nos cílios.

Comprei por ser lavável, gosto de tirar facilmente no banho. Sai bem fácil, porém deixa manchado e fico com olheiras de panda.

Angélica

Vi várias resenhas dessa máscara e não é tão boa quanto dizem, mas dá um bom volume.

Maria Eduarda Souza

Comprei após ver uma blogueira falando maravilhas desta máscara de cílios, porém, ao comprar, não olhei todos os comentários. Minha opinião é: não é tudo isso. Precisa passar muitas camadas para se ter um resultado um pouco melhor, e outra, ela esfarela. (...)

Lis

Marca de preto a região abaixo dos olhos. Não vale a pena.

Daniela

