Reuniões de Macron em Roma levantam suspeita de influência em conclave

Recentes movimentações do presidente da França, Emmanuel Macron, geraram rumores sobre uma possível tentativa de interferência do mandatário na escolha do novo papa. O conclave começa na quarta-feira (7).

O que aconteceu

Reunião de Macron em Roma levantou suspeitas. O presidente da França jantou ontem com quase todos os cardeais franceses na Villa Bonaparte, embaixada do país na Santa Sé. O encontro foi revelado pelo jornal El País.

Movimentação motivou alerta da imprensa romana. As publicações ressaltaram a suposta tentativa de influenciar o conclave. Entre as manchetes aparecem os dizeres "Ativismo de Macron para eleger o papa" e "Macron quer entrar no conclave".

Macron realizou outros encontros nos últimos dias. O presidente francês almoçou com o historiador italiano Andrea Riccardi enquanto Francisco ainda estava sendo enterrado. A refeição, realizada ao lado de integrantes da Igreja Católica, foi interpretada como um sinal de negociação para a eleição de um papa italiano, caso a escolha de um francês seja inviável.

Riccardi atuava como auxiliar próximo do papa Francisco. Fundador da comunidade de Sant'Egídio, ele ajudava a articular as políticas em relação aos migrantes e aos desfavorecidos. O colegiado formou o atual presidente da Conferência Episcopal Italiana, Matteo Maria Zuppi, colocado entre os favoritos do conclave.

Itália vislumbra voltar à cadeira papal após 47 anos. O último papa italiano foi João Paulo I, que morreu 33 dias depois da posse como líder da Igreja Católica. Ainda assim, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, descarta o apoio a Zuppi, que tem uma mentalidade mais aberta do que a de Francisco.

Um dos franceses cotados para o cargo não fala italiano. O cardeal Jean-Marc Aveline, de Marselha, tem uma orientação progressista e tolerante e aparece na lista de candidatos para suceder Francisco. No entanto, o fato de ele não falar italiano é visto como um fator excludente para o nome dele no conclave, o que é avaliado como a origem da movimentação de Macron.