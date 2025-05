Norris (McLaren) vence corrida sprint do GP de Miami de F1; Bortoleto é 15º

O piloto britânico Lando Norris venceu uma tumultuada corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami neste sábado (3), à frente de seu companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, e de Lewis Hamilton, da Ferrari.

Norris e Piastri ultrapassaram na primeira curva o italiano Kimi Antonelli, que aos 18 anos se tornou o piloto mais jovem da história a largar da pole position.

A jovem promessa da Mercedes terminou em décimo lugar e Max Verstappen (Red Bull) em último (17º) após receber uma sanção por direção perigosa.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou em 15º.

A corrida começou com meia hora de atraso devido à chuva e terminou com o safety car na pista após um acidente envolvendo o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Norris se beneficiou do incidente para garantir uma vitória que diminuiu a diferença em relação a Piastri, que no domingo vai entrar pela primeira vez num Grande Prêmio como líder do Mundial.

"Minha sorte em Miami parece muito boa no momento, então estou feliz", disse o britânico, que venceu a edição do ano passado.

"O ritmo continuou muito bom, mas essas corridas são muito difíceis. Ou você para nos boxes cedo, como Lewis, ou fica na pista e espera o safety car. Eu preferiria que isso tivesse acontecido amanhã, mas aceito", disse ele.

"Fiz quase tudo certo. Estou um pouco decepcionado por ter terminado em segundo, mas às vezes é assim. Correr é um negócio bem cruel", disse Piastri, que viu sua vantagem sobre Norris na classificação geral ser reduzida de dez para nove pontos.

"Espero ter um pouco de sorte esta tarde na classificação e amanhã" no Grande Prêmio, acrescentou o australiano.

- Acidentes de Leclerc, Sainz e Alonso -

Incidentes no Miami International Raceway (Flórida) começaram a ocorrer já durante o aquecimento, quando Charles Leclerc (Ferrari) bateu em um muro sob uma chuva torrencial.

O carro sofreu sérios danos na traseira direita e o piloto monegasco ficou fora da corrida.

O início da sprint foi depois adiado devido à enorme quantidade de água no asfalto, o que dificultava a visão dos pilotos.

Depois que a chuva parou, a corrida começou com 34 minutos de atraso, com a pista secando rapidamente, forçando as equipes a trocar pneus no final da corrida.

Antonelli, que estreava na Fórmula 1 nesta temporada, largou em primeiro no grid, mas a vantagem durou pouco, já que Piastri o emboscou na primeira curva em uma manobra que o fez cair para a quarta posição.

Piastri, Norris e Verstappen lideraram o grid até a volta 13, quando o tetracampeão mundial holandês colidiu com Antonelli ao sair do pit lane, resultando em uma penalidade de 10 segundos que o fez terminar em último.

Norris assumiu a liderança quando Piastri fez sua parada e manteve a liderança quando o safety car foi acionado após o acidente de Alonso, faltando quatro voltas para o fim.

O veterano piloto espanhol, que havia subido do décimo para o quarto lugar, foi atingido por Liam Lawson (Racing Bulls) e jogado direto no muro, mas saiu do carro sem problemas.

O outro piloto espanhol, Carlos Sainz (Williams), também teve que abandonar após bater em um giro de seu carro.

O experiente Hamilton, o primeiro dos principais pilotos a mudar para pneus lisos, salvou o dia para a Ferrari com um terceiro lugar.

A classificação para o Grande Prêmio de domingo também ocorre neste sábado, com início às 16h00, horário local (17h00 de Brasília).

--- Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 36:37.647

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 36:38.319

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 36:38.720

4. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 36:40.169

5. George Russell (GBR/Mercedes) 36:40.774

6. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 36:41.059

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 36:41.671

8. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 36:41.865

9. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 36:42.800

10. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 36:43.282

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 36:43.620

12. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 36:43.800

13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 36:45.149

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 36:46.645

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 36:47.322

16. Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) 36:47.556

17. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 36:49.706

Abandonos:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes), acidente

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes), acidente

Não largou:

Charles Leclerc (Ferrari), acidente antes de chegar ao grid

./bds/nb/gbv/ma/aam

© Agence France-Presse