Irã defende direito de enriquecer urânio

O Irã defendeu, neste sábado (3), o seu direito de enriquecer urânio frente às crescentes críticas do Ocidente e após três rodadas de negociações com Washington para supervisionar seu programa nuclear, durante as quais ambas as partes sinalizaram avanços.

"O Irã tem todo o direito de possuir o ciclo completo de combustível nuclear", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Aragchi, em uma mensagem publicada no X, recordando a adesão do Irã ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP).

"Vários membros do TNP enriquecem urânio enquanto rejeitam totalmente as armas nucleares", acrescentou.

Os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, suspeitam que o Irã esteja buscando armas nucleares, o que Teerã nega, afirmando que seu programa é apenas para fins civis.

Irã e Estados Unidos iniciaram negociações mediadas por Omã em 12 de abril, as primeiras neste nível desde que Washington se retirou em 2018 - durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump - do acordo internacional alcançado três anos antes para supervisionar o programa nuclear iraniano em troca da suspensão das sanções que sufocam sua economia.

Uma quarta rodada de negociações, programada para sábado, foi adiada por "razões logísticas", segundo o mediador Omã.

Atualmente, o Irã enriquece urânio a 60%, muito acima do limite de 3,67% estipulado no acordo de 2015, aproximando-se dos 90% necessários para um uso militar.

