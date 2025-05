Inmet: Bahia e Sergipe têm áreas em Estado de atenção devido às chuvas

Este final de semana deve ser marcado por chuvas fortes no nordeste do Estado da Bahia e em Sergipe, causadas pela circulação marítima e uma frente fria já afastada, no oceano, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste final de semana os maiores volumes devem ocorrer entre o litoral norte da Bahia e o Sergipe, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros, condição que pode durar até pelo menos segunda-feira, 5.

Ontem, a região do Recôncavo Bahiano esteve em situação de alerta, com a previsão de acumulados de chuva superiores a 100 milímetros.