Prevendo abrir 4 lojas no Brasil em 2025, H&M já movimenta mercado da moda

A chegada da H&M ao Brasil, com inaugurações de quatro lojas previstas a partir do segundo semestre de 2025 - começando pela loja no shopping Iguatemi, em São Paulo - representa uma mudança relevante no cenário do varejo de moda nacional. Segundo especialistas, a entrada da companhia sueca, conhecida globalmente por seu modelo de fast fashion, intensifica a concorrência e pressiona redes já consolidadas como Renner, C&A, Riachuelo e Zara.

O movimento de ajuste que a nova marca pode ampliar a tensão que já paira no setor, que lida com o crescimento de plataformas internacionais como Shein e Shopee e teme os efeitos do tarifação de Donald Trump e a ampliação da oferta de produtos asiáticos no país, o que exigirá das varejistas brasileiras uma nova rodada de diferenciação e eficiência, destacam os analistas.

O que se sabe sobre a chegada da H&M no Brasil

Há pouco menos de dois anos a H&M anunciou sua chegada no Brasil. Mas pela primeira vez a companhia deu mais detalhes ao mercado sobre o período de abertura em relatório anual, recém- divulgado, indicando que a primeira loja da empresa no país será inaugurada no fim de 2025, entre setembro e novembro - no período do outono europeu.

A unidade ficará no shopping Iguatemi, em São Paulo. Além dela, a rede sueca confirmou novas etapas de sua expansão com a abertura de outras três lojas. Duas delas nos shoppings Anália Franco e Morumbi, da rede Multiplan, também na capital paulista, e uma unidade em Campinas (SP), no shopping Dom Pedro.

Todas devem ser inauguradas no segundo semestre de 2025, diz a empresa. O Brasil está em um plano de investimento cujo foco do crescimento, em termos de novos pontos de vendas, estará em mercados emergentes, com potencial de expansão mais acelerado. O plano da H&M é abrir 80 novas lojas no mundo e a maioria em nações emergentes.

A busca por novos locais de crescimento acontece num momento de queda de lucratividade. As vendas líquidas do grupo no primeiro trimestre aumentaram 3%, para 55,3 bilhões de coroas suecas, o equivalente a US$ 5,5 bilhões. O lucro bruto foi de 27,1 bilhões de coroas suecas, correspondente a uma margem bruta de 49,1%, pouco abaixo do resultado de 2023, de 51,5%.

No relatório, a H&M também divulgou que o primeiro centro de distribuição no país já foi fechado. A unidade fica no município de Extrema (MG) e foi construída pela empresa francesa ID Logistics, que ficará encarregada também da distribuição e logística para as lojas e para o negócio on-line.

O que muda no mercado de moda brasileiro

Com a entrada, a H&M deve provocar ajustes significativos no mercado. Para o economista Marcelo Villin Prado, diretor do IEMI Inteligência de Mercado — especializada nos mercados têxtil, calçadista e moveleiro —, embora o mercado brasileiro seja grande o suficiente para absorver novos players, as marcas concorrentes diretas deverão reagir rapidamente, ajustando mix de produtos, estratégias de exposição e fidelização de clientes para preservar seus diferenciais.

"A H&M não vai chegar a tomar market share de alguém. Mas que todas as concorrentes mais próximas dela, como Zara, C&A, Riachuelo, Renner e outras, estarão de olho no que eles estão trazendo de novidade para se protegerem no sentido de ter também algum apelo e eliminar ou minimizar os diferenciais competitivos", afirma Prado.

Além do impacto sobre a competição, especialistas veem também oportunidades para a indústria nacional. O diretor-superintendente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), Fernando Valente Pimentel, destaca que a chegada de uma gigante internacional pode abrir espaço para parcerias com fornecedores locais e até para a exportação via rede H&M.

Segundo ele, a companhia deve provocar três tipos de efeitos. No primeiro, um movimento de aumento da oferta, o que é bom para o consumidor. Em segundo, a empresa tornar-se um novo cliente para a indústria brasileira com o desenvolvimento de uma base de exportação, embora, no curto prazo, a maior parte dos produtos comercializados deva ser importada, o terceiro efeito. "Boa parte da oferta que vai se dar no mercado brasileiro costuma se dar com produto importado, porque são empresas multinacionais que já tem o seu supply chain estabelecido", diz Pimentel.

"Mas ainda é cedo para falar, é uma chegada, a H&M namorada o Brasil há bastante tempo, acabou lá atrás se instalando no Chile, já está no México com cerca de 60 lojas. Temos de aguardar os desdobramentos. O Brasil tem as suas características e peculiaridades, é preciso ver a evolução dos acontecimentos. Mas podemos ver [a entrada da rede sueca] como uma prova de confiança no país, o que é bom", acrescenta.

A chegada da marca ocorre em um momento de pressão das plataformas internacionais. Já para a consultora estratégico-financeira e coordenadora da Pós-Graduação em Fashion Business na FAAP, Marília Carvalhinha, a H&M no Brasil entra em um ambiente concorrencial que já vem sendo afetado pela invasão dos produtos das plataformas crossborders, como Shein, Shopee e Ali Express.

"O crescimento vertiginoso dessas plataformas já balançou o grande varejo de moda. A entrada da H&M pode trazer ainda mais concorrência, forçando reação que busque diferenciação ou competitividade nos outros players", projeta.

O cenário atual do varejo da moda brasileiro

O Brasil tem hoje uma produção ampla. Mais de 75% do que é consumido no vestuário brasileiro é confecção nacional, segundo a Abit. Mas nas últimas duas décadas, o país vem perdendo market share para os produtos importados, seja pelo chamado "custo Brasil", como pelas alterações dos fluxos internacionais.

O cenário, agora, se agrava com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Pimentel explica que, se por um lado o Brasil ganha oportunidade de exportar para os EUA, por outro, as tarifas de Trump podem provocar um "tsunami" de produtos importados chineses em busca de outros mercados relevantes, como o Brasil.

"No ano passado, os EUA importaram US$ 113 bilhões e a China representou US$ 28 bilhões desse total. Estamos monitorando se haverá um desvio forte ou não. Por ora, temos informações do mercado de que já houve baixas de preços de produtos chineses e queda no preço dos fretes dos Estados Unidos".

Por conta dessas mudanças e do cenário macroeconômico brasileiro, a entidade já estima um crescimento menor do setor. A indústria têxtil deve crescer em torno de 2,5% e a de confecção, 1%. Abaixo do aumento de 4,8% e 3,9%, respectivamente em 2024, conforme dados da associação.

Mas a produção local de produtos da H&M pode dar algum fôlego para a indústria nacional. Além de coleções internacionais, o plano da sueca é ter produtos nacionais, o que deve dar competitividade à marca, avalia a professora do Hub de Beleza, Moda e Luxo da ESPM, Patrícia Diniz.

"Ao produzir localmente, a empresa consegue fugir da volatilidade cambial, reduzir o tempo de resposta às demandas de mercado e ajustar os preços para um patamar mais competitivo. No Brasil, onde os custos de importação são elevados e a carga tributária é complexa, essa decisão pode ser o diferencial que permitirá à H&M manter sua proposta de moda de qualidade pelo melhor preço", afirma a especialista.

Brasil também desafia a H&M

A companhia de moda tem afirmado sua busca por uma posição mais a competitiva. Marcelo Villin Prado, diretor do IEMI — empresa que desenvolve estudos de mercado e pesquisas personalizadas —, observa que embora a empresa venha com um padrão europeu e tenha a tendência de entrar no mercado das classes A e B, - em que o gasto com moda representa 50% -, ela pode chegar a 85% do mercado se mirar para a classe C, ainda que esteja em quatro dos 648 shoppings que tem pelo Brasil, segundo dados da Abrasce, associação do setor.

Para driblar isso, a empresa usará também a estratégia de "omnichannel", com lojas físicas integradas ao e-commerce desde o início da operação. A medida é bem vista pelas professoras da FAAP e da ESPM para esse início por retém menos recursos em despesas mercadológicas até que a H&M alcance escala.

A tendência é que haja um interesse inicial relevante sobre a marca, ainda segundo Marília Carvalhinha. Mas a H&M precisará encontrar um eco na experiência prática. Segundo a professora, "muitas marcas vêm para o Brasil sem o devido preparo e acabam encontrando um ambiente concorrencial qualificado e um consumidor exigente".

"Ainda predomina a preocupação com o preço, especialmente em um contexto de renda pressionada e endividamento das famílias. Mas há um espaço crescente para discussões sobre sustentabilidade e produção ética", diz Patrícia Diniz.

Apesar de movimentar a concorrência, a H&M terá desafios. Sobre a sombra da Forever 21, em falência nos EUA, a empresa chegou a anunciar a entrada no país ainda em 2013, mas voltou atrás. "Sem dúvidas a marca precisa entregar a promessa de produtos, preços, calendário, estoques e políticas comerciais adequados para conseguir ser bem-sucedida. Não basta ter apenas a aura de ser internacional", conclui a coordenadora da Pós-Graduação em Fashion Business na FAAP.