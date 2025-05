Hamas publica vídeo de refém israelense que aparentemente foi ferido em Gaza

As brigadas Ezedin al-Qasam, o braço armado do movimento islamista palestino Hamas, divulgaram um vídeo neste sábado (3) que parece mostrar um refém israelense ferido sendo mantido na Faixa de Gaza.

O vídeo de mais de quatro minutos, cuja autenticidade a AFP não conseguiu confirmar, mostra um homem deitado, com a cabeça e o braço esquerdo cobertos por bandagens manchadas de marrom.

O homem, que fala hebraico com sotaque russo, se apresenta como "prisioneiro número 24" e diz que foi ferido em um bombardeio israelense.

Ele também se refere ao fato de que Israel celebrará em breve o aniversário de sua independência, sugerindo que o vídeo foi filmado antes de 1º de maio.

Após uma trégua de dois meses com o Hamas em Gaza e várias semanas de negociações infrutíferas, Israel retomou os bombardeios em 18 de março, seguido de operações terrestres no território palestino governado pelo Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que a pressão militar é a única maneira de forçar o Hamas a libertar os reféns que ainda mantém em seu poder.

A guerra entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.218 pessoas mortas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Além disso, os combatentes do Hamas tomaram 251 pessoas como reféns naquele dia, 58 das quais ainda são mantidas em cativeiro em Gaza, incluindo 34 que, de acordo com o Exército israelense, foram mortas.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo governo do Hamas, disse neste sábado que pelo menos 2.396 pessoas morreram desde que Israel retomou sua ofensiva em Gaza em março, elevando o número total de mortos desde o início da guerra para 52.495, a maioria civis, números que a ONU considera confiáveis.

