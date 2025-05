Governo em 92% das votações na Câmara; PDT ameaça deixar base

Do UOL, em Brasília

O PDT demonstrou insatisfação com a saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência. O partido tem sido bastante fiel e foi governo em 92,46% das votações na Câmara, mas ameaça se tornar independente.

O que aconteceu

O PDT ficou descontente com a forma como Lupi foi tratado. A condução do caso foi classificada como ruim pelo líder do partido na Câmara, deputado Mário Heringer (MG).

O ex-ministro saiu dizendo que seu nome não apareceu nas investigações da PF (Polícia Federal). O argumento foi repetido em vários momentos por Lupi, inclusive nos mais delicados. Ele usou a informação durante sessão da Câmara que discutiu o escândalo no INSS.

Uma atitude de Lula desagradou o PDT. A operação da PF provocou a demissão de Alessandro Stefanutto, escolhido por Lupi para comandar o INSS. O presidente da República indicou o sucessor sem consultar o ex-ministro.

A situação foi entendida como sinalização de falta de apoio a Lupi. O partido já vinha discutindo qual postura adotar caso o ministro caísse; a avaliação da maioria era pela independência.

Wolney Queiroz, do PDT, foi escolhido como novo ministro da Previdência Imagem: Vinicius Loures/ Câmara dos Deputados

Aliado fiel

O PDT tem décadas de alianças com o PT. O maior nome de sua história, Leonel Brizola, foi vice de Lula na chapa presidencial que disputou e perdeu as eleições para Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1998.

Estatísticas de votações na Câmara desde o começo da legislatura, em 2023, levantadas pelo UOL, comprovam a fidelidade:

3.464 votações;

votações; 3.202 alinhadas com o governo;

alinhadas com o governo; 261 contra orientação do governo;

contra orientação do governo; 92,46% de fidelidade;

O líder do partido na Câmara declarou que o PDT não se envolveria nas negociações do substituto de Lupi. Ocorre que o nome escolhido por Lula para o ministério é filiado a sigla desde 1992.

Trata-se de Wolney Queiroz, até então secretário-executivo do Ministério da Previdência. O cargo significa que ele era o número dois da pasta e braço-direito de Lupi.

Queiroz foi vereador e seis vezes deputado pelo PDT. Ele entrou no partido quando tinha 20 anos de idade e chegou a ser líder da oposição na Câmara durante o governo Jair Bolsonaro.

Caciques do PDT endossaram a escolha. O líder do partido na Câmara, deputado Mário Heringer, afirmou que a nomeação era "natural".

Oposição critica escolha

Deputados da direita disseram que Lula "trocou seis por meia-dúzia". Eles declararam que houve uma substituição simbólica porque existe significativa proximidade entre quem assume o cargo (Queiroz) e quem sai (Lupi).

A oposição alegou que a situação reforça a necessidade de CPI. O número mínimo de assinaturas foi coletado e o pedido de instalação foi protocolado na última quarta. Mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) sinalizou que não vai abrir a comissão.

O que vemos é a repetição da história: corrupção sistêmica, apadrinhamento e tentativa de jogar tudo para debaixo do tapete. Esse escândalo exige CPI, investigação profunda e punição rigorosa."

Vice-líder da oposição, deputado Sanderson (PL-RS)

O esquema e a omissão

A PF apontou que entidades faziam descontos na folha de pagamento de beneficiários do INSS. A lei obriga que haja autorização por parte dos aposentados e pensionistas. As investigações indicam que este critério não era respeitado.

Auditoria da CGU (Controladoria-Geral da União) identificou irregularidades. Foram avaliadas 29 entidades e descoberto que algumas não tinham estrutura para entregar as contrapartidas prometidas: descontos em academias, convênios com planos de saúde, apoio jurídico e auxílio funerário.

De acordo com a investigação, 11 associações participavam do esquema. A CGU fez uma análise por amostra e questionou 1.300 beneficiados do INSS. Em 97% das respostas, os aposentados responderam que não autorizaram o desconto.

Atas de reuniões sugerem omissão de Lupi. Elas revelam que o ministro foi alertado em 12 de junho de 2023. Ele reconheceu a gravidade da denúncia, mas não agiu de forma imediata. A justificativa foi não ser possível averiguar o caso de forma imediata porque se tratavam de 6 milhões de beneficiários.

A primeira providência só foi tomada em março do ano seguinte, nove meses depois. O governo publicou novas regras, mas o presidente do INSS agiu para providenciar brechas para os descontos serem mantidos.