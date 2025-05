De BH a Ouro Preto: confira 10 hospedagens para aproveitar Minas Gerais

Para quem busca uma acomodação tranquila para um fim de semana, Minas Gerais reúne destinos que oferecem natureza, charme histórico e uma das melhores gastronomias do país.

Cidades como Tiradentes, Ouro Preto, São João del-Rei e Poços de Caldas são ideais para quem quer descansar, comer bem e explorar paisagens serranas. Além, claro, da capital Belo Horizonte.

No Airbnb, há opções bem avaliadas de hospedagem (com notas acima de 4,77) que incluem chalés com banheira de hidromassagem, casas com lareira e vista para o pôr do sol, além de espaços inseridos em reservas naturais ou próximos à Estrada Real.

Muitos desses lugares ficam a menos de duas horas da capital e têm fácil acesso por rodovias. Além da estadia, o fim de semana pode incluir visitas a museus e igrejas barrocas, passeios por vilas históricas, trilhas e cachoeiras. Confira a seguir uma seleção com dez hospedagens para curtir um fim de semana (os preços foram checados em 29/04/2025, mas podem variar conforme a data selecionada).

Tiradentes

Tiradentes é uma cidade histórica e charmosa Imagem: Divulgação Airbnb

A poucos minutos da estação da Maria Fumaça e de um centro com cervejaria e food trucks, a casa acomoda até quatro pessoas com conforto, mas tem espaço para seis dormirem. Com colchões extras, recebe até oito, mediante taxa adicional por hóspede. Decorado no estilo de Tiradentes, o imóvel tem sala com lareira, ideal para noites frias, além de uma janela panorâmica com vista para a serra.

Nota no Airbnb: 4,8

Palavra do hóspede: "Amei me hospedar da casa do Nilo, a casa é extremamente limpa, organizada, atendeu muito bem minha família. Aprovei e em outras oportunidades me hospedarei novamente lá". (Mariana, abril de 2025).

Belo Horizonte

Belo Horizonte: a capital dos botecos Imagem: Divulgação Airbnb

Com vista para o pôr do sol, o loft tem varanda e decoração que mistura o rústico, contemporâneo e vintage. Por dentro, lembra um chalé, apesar de estar em Belo Horizonte. O espaço é arejado, bem iluminado e oferece vista para os bairros sul e oeste da cidade.

Nota no Airbnb: 4,8

Palavra do hóspede: "Impecavelmente limpo e organizado. Anfitriões educados e receptivos. Ótima localização com restaurantes, supermercado e farmácia, recomendo a todos". (João, abril de 2025).

Gonçalves

Gonçalves é ideal para quer clima ameno na serra Imagem: Divulgação Airbnb

A 1.200 metros de altitude, o Chalé AltaVista funciona como um mirante das montanhas de Gonçalves, no sul de Minas. Fica a apenas 3 km do centro da cidade, com acesso por 700 metros de estrada de terra em boas condições.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Adorei a casa. O lugar é tranquilo e de fácil acesso, além de oferecer uma vista linda que realmente impressiona. Tinha tudo o que precisávamos para nos sentirmos confortáveis e aproveitar ao máximo nossa estadia." (Andreia, abril de 2025).

Monte Verde

Monte Verde é ideal para outono e inverno Imagem: Divulgação Airbnb

A 4 km do Portal de Monte Verde, os dois chalés ficam em meio à natureza e próximos a atrações como tirolesa, passeios de quadriciclo e cavalgadas. Cada um acomoda casais ou até três pessoas. O acesso é feito por uma rua de terra com cerca de 800 metros após sair da rodovia principal.

Nota no Airbnb: 4,77

Palavra do hóspede: "Lugar perfeito para quem busca tranquilidade em casal ou até em família. Com certeza recomendo, e a anfitriã é muito gentil, flexível e responde muito rápido." (Gabriel, abril de 2025).

Ouro Preto

Ouro Preto tem muita história e boa gastronomia Imagem: Divulgação Airbnb

A poucos minutos do centro histórico de Ouro Preto e da Cachoeira das Andorinhas, o chalé foi construído com a técnica tradicional do pau-a-pique e combina o rústico ao conforto. O espaço tem quarto amplo, banheira de hidromassagem privativa, varanda e frigobar exclusivo.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Foi uma estadia maravilhosa, amamos o espaço e a calmaria, com todos os utensílios à sua disposição, estava exatamente como as fotos." (Rafaela, abril de 2025).

Capitólio

Capitólio dá para curtir o ano todo Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada na encosta de um morro dentro da Reserva Tamborete, a cabana Refúgio do Cerrado oferece vista para paredões rochosos e acesso a uma cachoeira exclusiva. O espaço fica em uma fazenda com vegetação nativa, nascentes e cursos d'água.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A cabana do Thiago é super agradável e aconchegante, exatamente como nas fotos. Ele nos deu boas recomendações para atividades na região, o que foi muito útil. Nosso destaque após um longo dia de caminhada foi a banheira ao ar livre ao pôr do sol." (Lioba, março de 2025).

Serra da Canastra

Serra da Canastra é ideal para curtir a natureza Imagem: Divulgação Airbnb

Com vista frontal para a cachoeira Casca D'Anta, cartão-postal da Serra da Canastra, as cabanas estão localizadas no Mirante da Casca D'Anta, em área que faz divisa com o Rio São Francisco e o Parque Nacional.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Sem palavras para o chalé, é encantador, com uma vista de tirar o fôlego. Faz jus ao nome 'Canastra Vibes'. O nascer do dia é realmente impressionante. Eu recomendo". (Karolyne, abril de 2025).

Poços de Caldas

Poços de Caldas é ideal para fugir da rotina Imagem: Divulgação Airbnb

A mais de 1.200 metros de altitude, o chalé de madeira fica em Poços de Caldas, no sul de Minas, com vista para as montanhas e um pôr do sol panorâmico. O espaço tem cama queen em um aquário de vidro, banheira de hidromassagem, ar-condicionado quente e frio, além de um deck voltado para a paisagem.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "A estadia foi excelente. O lugar é exatamente como nas fotos --limpo, aconchegante e bem localizado. O anfitrião foi atencioso e muito prestativo. Recomendo e voltaria com certeza."

Brumadinho

Turismo na região é boa opção para ajudar comércios locais Imagem: Divulgação Airbnb

Aos pés da Serra da Moeda, o espaço fica a 40 km de Belo Horizonte, 35 km de Inhotim e 70 km de Ouro Preto. Está próximo de vilas como Piedade do Paraopeba e Suzana, em uma região cercada pela natureza.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Estadia impecável. A casa é linda, a natureza em volta é sensacional. Tudo na casa funcionando certinho, cama confortável, ótimo banheiro, hidro deliciosa. Recomendo demais a hospedagem e o anfitrião." (Gustavo, abril de 2025).

São João del-Rei

São João del-Rei é ótimo para escapar do estresse da capital Imagem: Divulgação Airbnb

A 5 km do centro histórico de São João del-Rei e a 8 km de Tiradentes pela Estrada Real, a casinha fica em uma rua residencial e tranquila, com fácil acesso a comércios e transporte. O espaço é independente da casa principal e tem garagem para moto. A 500 metros dali, na avenida 31 de Março, há ponto de ônibus, supermercados e outros serviços.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Muito obrigada pela recepção e instrução. A casa é muito aconchegante e possui tudo que precisamos. Gostei bastante". (Tatiana, abril de 2025).

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.