Damares quer anular nomeação de Wolney Queiroz como ministro da Previdência

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) entrou com uma ação popular na Justiça Federal de Brasília para tentar anular a nomeação de Wolney Queiroz, novo ministro da Previdência.

O que aconteceu

Ministro "tinha total ciência" das fraudes em curso na Previdência, afirma Damares. Ela cita o fato de Queiroz ser secretário-executivo da pasta até a demissão de Carlos Lupi e ter assento no Conselho Nacional da Previdência Social, onde as irregularidades hoje investigadas foram mencionadas ainda em 2023.

(Queiroz) tinha o total conhecimento da trama fraudulenta desenvolvida no Ministério em que ocupava o segundo posto mais elevado da Pasta, o que foge e muito da finalidade do ato de se nomear um Ministro de Estado Damares Alves (Republicanos-DF), em ação popular

Além de anulação da nomeação, Damares pede que governo seja multado. A solicitação é de que R$ 1 milhão sejam cobrados por dia caso a anulação seja determinada e descumprida pelo governo. Agora, cabe à Justiça definir se acolhe ou não os pedidos. A nomeação de Queiroz para o cargo aconteceu ontem.

Senadora pede também que Justiça reconheça crime de responsabilidade no ato. Caso esse reconhecimento aconteça, a Câmara dos Deputados poderá iniciar a discussão sobre um eventual processo de impeachment contra o presidente Lula (PT), responsável pela nomeação.

Para Damares, nomeação é "imoral"

Nomeação mantém no ministério "estrutura que foi condescendente com os descontos ilegais", diz senadora. No documento, Damares lembra que a situação gerou "uma grave crise no governo e superlativos prejuízos aos cofres públicos".

Posse de Queiroz "tem enorme potencial lesivo à toda a nação", segundo Damares. "O presidente da república deu vida a um ato nulo por violar o princípio da moralidade administrativa", afirma ela no texto.

Senadora considera que ministro favoreceu perpetuação de "nefasto esquema criminoso". "Se foi negligente antes, nada garante que será efetivo agora", afirma ela na petição. Segundo o documento, o ministro "já provou sua falta de qualificação para enfrentar tão grave crise".

Aliados afirmam que fraudes começaram no governo Bolsonaro (2019-2022). Segundo apoiadores de Lula, as investigações mostram que as irregularidades começaram no ministério na última gestão, da qual Damares foi uma das ministras. Além disso, eles afirmam que foi o atual governo quem investigou e desbaratou o esquema.

O governo do presidente Lula investigou um processo muito sério feito pela CGU, pela Polícia Federal, foi apontado as pessoas que estavam envolvidas, foram afastadas, foram presos quem tinha que ser preso naquele momento e foi demitido quem tinha que ser demitido (...) Quem estiver envolvido nesse processo será punido no rigor da lei

Márcio Macêdo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, em 01/05/2025

O que foi a fraude no INSS

Esquema de fraude envolvia associações de classe. Elas cobravam aposentados e pensionistas por serviços como assessoria jurídica e convênios, com descontos feitos diretamente na folha de pagamento mediante suposta autorização. Onze entidades foram alvo de medidas judiciais e estão proibidas de aplicar novos descontos.

Maioria dos beneficiários não autorizou os descontos. Cerca de 6 milhões de pessoas foram afetadas e 72% das associações não entregaram a documentação exigida. Assinaturas, então, eram falsificadas, ou seja, entidades usavam documentos forjados e métodos fraudulentos para aplicar os descontos.

CGU identificou aumento nas reclamações em 2023 e abriu investigação. Ao todo, o valor descontado saltou de R$ 617 milhões em 2019 para R$ 2,8 bilhões em 2024. A PF, então, abriu 12 inquéritos desde junho de 2023 e encontrou indícios de falsificação de documentos. Auditorias foram feitas em 29 entidades, e 1.300 beneficiários foram entrevistados.

Descontos foram suspensos até reorganização do sistema, segundo o ministro da CGU, Vinicius de Carvalho. Para verificar se foi lesado, o aposentado deve acessar o aplicativo Meu INSS e consultar o extrato de pagamento entre 2019 e 2024. Descontos indevidos aparecem como "mensalidade associativa" ou "débito associação" no contracheque do INSS. Já os descontos legítimos exigem autorização expressa do beneficiário via assinatura eletrônica e biometria no app.

Esquema derrubou Lupi do comando do ministério. Ontem, o agora ex-ministro pediu demissão do cargo, ocupado por ele desde o começo de 2023. Ele anunciou sua saída após uma conversa com Lula.