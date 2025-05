Consentino: CPMI do INSS vai causar prejuízo ainda maior ao governo Lula

O esquema de fraude no INSS, que prejudicou milhares de aposentados, já está causando um prejuízo ao governo Lula, mas o custo será ainda maior caso uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) seja instalada no Congresso. A análise foi feita por Leandro Consentino, cientista político da Insper, na edição deste sábado (3) do UOL News com Diego Sarza.

Consentino avalia que o governo tenta conter os danos do escândalo e diz que chegou a hora de "medir a temperatura da água" com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).

É por isso que o governo está, de alguma forma, tentando conter os danos nesse momento, tentando buscar com que a alternativa à CPI, seja a CPMI, não caia nas mãos da oposição. A ideia é que o Davi Alcolumbre não leia esse requerimento e busque retribuir os favores que o governo tem feito ao longo dos meses, contemplando-o com inúmeros cargos.

O último foi a questão do Ministério das Comunicações. Agora, sem dúvida nenhuma, veremos o teste da temperatura da água, porque o partido de Davi Alcolumbre também tem ministérios na Esplanada. Leandro Consentino

O esquema de fraude do INSS envolvia associações de classe. Elas cobravam aposentados e pensionistas por serviços como assessoria jurídica e convênios, com descontos feitos direto na folha de pagamento mediante suposta autorização. Onze entidades foram alvo de medidas judiciais e estão proibidas de aplicar novos descontos.

