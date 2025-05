Cão que atuou nas buscas após desastre de Brumadinho morre em Brasília (DF)

Do UOL, em São Paulo

Morreu hoje em Brasília (DF) o cão Thor, que ajudou no resgate de vítimas após o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho (MG) em 2019.

O que aconteceu

Causa da morte do labrador não foi divulgada. De acordo com o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militares) do Distrito Federal, o animal tinha 13 anos de idade.

Cão atuou por oito anos em operações dos bombeiros. Aposentado desde 2020, ele integrou equipes de busca e salvamento após o desastre em Brumadinho, que deixou 272 mortos.

"Thor será sempre lembrado com gratidão e respeito por todos que conviveram e trabalharam ao seu lado", afirmaram bombeiros em nota. Segundo o CBMDF, ele "salvou vidas" e deu esperança onde só havia dor.

Desastre completou 6 anos

Rompimento de barragem despejou 9,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro. O acidente aconteceu em 25 de janeiro de 2019.

Há dois dias, Justiça manteve multa de R$ 86 milhões à Vale por conta do acidente. A decisão do Superior Tribunal de Justiça se deu após o órgão ter concluído que a empresa omitiu informações sobre a estabilidade da barragem.

Buscas seguem em curso. A pedido dos familiares de vítimas não encontradas e por determinação do governador Romeu Zema (Novo-MG), os trabalhos prosseguirão até a localização de Tiago Tadeu Mendes da Silva e Nathália de Oliveira Porto Araújo —dois últimos desaparecidos que ainda não foram localizados.