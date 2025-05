Barça vence Valladolid (2-1) de virada e se consolida na liderança do Espanhol

Embora com mais suor do que o esperado, o Barcelona conseguiu seu duplo objetivo neste sábado (3) na visita ao lanterna e já rebaixado Valladolid: venceu por 2 a 1 mantendo o Real Madrid (2º) afastado e não desgastou seus principais jogadores para o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

Após o confronto da 34ª rodada, os catalães têm uma vantagem de sete pontos sobre os 'merengues', que recebem o Celta de Vigo (7º) no domingo, antes do 'El Clásico' da próxima semana em Montjuic, uma quase 'final' valendo o título.

A noite em Pucela não foi fácil para o Barça. O goleiro Marc-André Ter Stegen, de volta ao time titular após 222 dias afastado devido a uma lesão grave no joelho direito, sofreu um gol no primeiro chute contra sua meta.

Logo aos 6 minutos, Iván Sánchez chutou forte, a bola explodiu nos marcadores, encobriu Ter Stegen e foi parar no fundo da rede.

O atacante brasileiro Raphinha, que entrou no segundo tempo, empatou com um chute cruzado (54') e Fermín (60') completou a virada.

"Eu estava com muita vontade de jogar esta partida. Uma vitória é sempre melhor. Continuamos com o mesmo ritmo, o que foi importante. Estou muito ansioso para encarar as próximas semanas, que serão ótimas para todos", disse Ter Stegen, que na Liga dos Campeões devolverá a titularidade a Wojciech Szcz?sny.

- Entrada providencial de Raphinha -

O técnico do Barça, Hansi Flick, havia escalado uma equipe cheia de mudanças em relação ao empate de 3 a 3 de quarta-feira na semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter, de olho no jogo de volta de terça-feira em Milão.

Entre eles, Ansu Fati. Vestindo a camisa 10, a promessa 'azulgrana', prejudicado por lesões, teve a chance de marcar aos 30 minutos, mas o goleiro André Ferreira tirou com um soco.

No banco, Raphinha e Lamine Yamal assistiam, agasalhados.

O brasileiro entrou depois do intervalo e, antes disso, aos 35 minutos, devido à lesão de Dani Rodríguez, Yamal teve que ser acionado.

As mudanças surtiram efeito rapidamente, com Yamal cruzando e Ferreira tendo dificuldade para afastar, colocando Raphinha no pé da rede para empatar com seu 16º gol em LaLiga.

O gol da vitória veio com Fermín aparecendo na marca do pênalti para desviar, com oportunismo, um cruzamento de Gerard Martín (60').

Outro jogador 'anônimo', Héctor Fort, quase brilhou ao receber um toque de calcanhar de Yamal na área mas seu chute acertou a trave.

"Um bom equilíbrio entre todos, dar importância a todos, embora no final haja uns que jogam mais e outros menos. No fim das contas, somos uma equipe", resumiu Flick.

- Atleti fica no 0 a 0 -

Mais cedo, o Atlético de Madrid (3º) ficou num empate sem gols com o Alavés (16º) em Mendizorroza.

Sem chances reais na disputa pelo título atrás dos gigantes Barcelona e Real Madrid, e com a classificação para a próxima Liga dos Campeões praticamente garantida, os comandados de 'El Cholo' Simeone ficaram sem grandes objetivos para as quatro últimas partidas.

Já o Alavés (16º) conquistou um ponto importante em sua luta pela permanência na primeira divisão.

Já o Villarreal segue em quinto, na zona da Liga dos Campeões após vencer o Osasuna (10º) por 4 a 2 no estádio La Cerámica.

Ayoze Pérez, com uma 'dobradinha' (aos 2 e 39 minutos), e o francês Thierno Barry (33') colocaram a equipe de Castellón em vantagem e Rubén García diminuiu para os navarros no segundo tempo (66').

O marfinense Nicolas Pepé (71') voltou a ampliar a vantagem no marcador, que foi reduzida novamente por Aimar Oroz, que converteu um pênalti (81').

O time amarelo está dois pontos atrás do Athletic Bilbao (4º), que visita a Real Sociedad (11º) neste domingo, e abre provisoriamente quatro pontos de vantagem sobre o Betis (6º), que viaja para enfrentar o Espanyol (14º) também no domingo.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Getafe 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Atlético de Madrid 0 - 0

Villarreal - Osasuna 4 - 2

Las Palmas - Valencia 2 - 3

Valladolid - Barcelona 1 - 2

- Domingo:

(09h00) Real Madrid - Celta Vigo

(11h15) Sevilla - Leganés

(13h30) Espanyol - Betis

(16h00) Real Sociedad - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(16h00) Girona - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 79 34 25 4 5 91 33 58

2. Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35

3. Atlético de Madrid 67 34 19 10 5 56 27 29

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 58 34 16 10 8 60 47 13

6. Betis 54 33 15 9 9 50 41 9

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Rayo Vallecano 44 34 11 11 12 36 42 -6

9. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

10. Osasuna 44 34 10 14 10 42 50 -8

11. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

12. Valencia 42 34 10 12 12 40 51 -11

13. Getafe 39 34 10 9 15 31 31 0

14. Espanyol 39 33 10 9 14 35 42 -7

15. Sevilla 37 33 9 10 14 35 44 -9

16. Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11

17. Girona 35 33 9 8 16 40 52 -12

18. Las Palmas 32 34 8 8 18 40 56 -16

19. Leganés 30 33 6 12 15 30 49 -19

20. Valladolid 16 34 4 4 26 25 83 -58

