Atlético de Madrid empata na visita ao Alavés (0-0) e segue em 3º no Espanhol

O Atlético de Madrid (3º) voltou a ficar para trás neste sábado (3) ao empatar com o Alavés (16º) em Mendizorroza por 0 a 0, pela 34ª rodada de LaLiga.

Com seu primeiro movimento ofensivo só aos 64 minutos, os jogadores de Diego Simeone mostraram pouco futebol para merecer uma recompensa maior.

Sem chances reais na disputa pelo título atrás dos gigantes Barcelona e Real Madrid, e com a classificação para a próxima Liga dos Campeões praticamente garantida, os comandados de 'El Cholo' Simeone ficaram sem grandes objetivos para as quatro últimas partidas.

Já o Alavés (16º) conquistou um ponto importante em sua luta pela permanência na primeira divisão.

Após insossos 45 minutos iniciais, o atacante argentino Julián Álvarez teve a primeira chance, mas o meio-campista do Alavés, Ander Guevara, defendeu em cima da linha do gol (64').

Pouco depois, os goleiros brilharam: Jan Oblak, do Atlético, em tentativas de Kike García (74' e 84'), e Antonio Sivera, do Alavés, fez uma boa defesa num chute do francês Clément Lenglet (76').

O argentino Ángel Correa (87') teve a última chance, mas seu compatriota, o zagueiro do Alavés Facundo Garcés, fechou bem a jogada e o jogo terminou empatado.

Ainda neste sábado o Barcelon, líder do campeonato, vai visitar o lanterna e já rebaixado Real Valladolid.

Quatro pontos atrás do clube catalão está o Real Madrid, que recebe o Celta de Vigo (7º) no domingo.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Getafe 1 - 0

- Sábado:

Alavés - Atlético de Madrid 0 - 0

Villarreal - Osasuna 4 - 2

Las Palmas - Valencia

(16h00) Valladolid - Barcelona

- Domingo:

(09h00) Real Madrid - Celta Vigo

(11h15) Sevilla - Leganés

(13h30) Espanyol - Betis

(16h00) Real Sociedad - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(16h00) Girona - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57

2. Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35

3. Atlético de Madrid 67 34 19 10 5 56 27 29

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 58 34 16 10 8 60 47 13

6. Betis 54 33 15 9 9 50 41 9

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Rayo Vallecano 44 34 11 11 12 36 42 -6

9. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

10. Osasuna 44 34 10 14 10 42 50 -8

11. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

12. Getafe 39 34 10 9 15 31 31 0

13. Espanyol 39 33 10 9 14 35 42 -7

14. Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12

15. Sevilla 37 33 9 10 14 35 44 -9

16. Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11

17. Girona 35 33 9 8 16 40 52 -12

18. Las Palmas 32 33 8 8 17 38 53 -15

19. Leganés 30 33 6 12 15 30 49 -19

20. Valladolid 16 33 4 4 25 24 81 -57

