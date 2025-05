Ataques russos deixam ao menos um morto e cerca de 50 feridos na Ucrânia

Ataques russos com drones deixaram ao menos um morto e cerca de 50 feridos na noite de ontem em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

O que aconteceu

Um homem de 47 anos morreu e 48 pessoas ficaram feridas, segundo o governo ucraniano. De acordo com o governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, entre os feridos há uma menina de 11 anos. Kharkiv se situa perto da fronteira russa e foi bombardeada implacavelmente desde o início do conflito.

Instalações de infraestrutura civil foram danificadas e destruídas. "Ocorreram incêndios. Edifícios residenciais, infraestruturas civis e veículos foram danificados", disse o Syniehubov em comunicado no Telegram. Uma casa particular, uma dependência, uma loja e um prédio de apartamentos foram danificados no distrito de Kupyanskyi. No distrito de Bogodukhiv, dois edifícios residenciais privados, duas dependências e um armazém foram danificados. No distrito de Izyum, uma dependência foi danificada.

Abril foi marcado por ataques russos. Os ataques ocorreram horas depois que 20 pessoas ficaram feridas em bombardeios russos na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país. Os ataques de Moscou contra áreas civis ucranianas deixaram dezenas de mortos nas últimas semanas, apesar das pressões dos Estados Unidos sobre ambas as partes para pôr fim à guerra desatada pela invasão russa de 2022.

Ação vem dias após acordo com os EUA. Os ataques ocorrem depois que Ucrânia e Estados Unidos firmaram um acordo para a exploração de minerais ucranianos que estabelece um fundo para a reconstrução do país devastado pela guerra.

* Com informações da France-Presse