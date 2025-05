Árvore milenar pode ser derrubada: quais são as mais velhas que conhecemos?

Nesta semana, o caso de uma árvore chilena que teria cinco mil anos e pode ser derrubada para que passe uma estrada pelo local chamou a atenção - com um enredo digno do filme live-action do personagem Chico Bento.

Pensando nisso, te contamos abaixo quais as árvores mais antigas de que se tem notícia.

Uma árvore no interior de São Paulo é mais antiga que o Brasil - como o conhecemos. O "Patriarca", um jequitibá-rosa de uma reserva em Santa Rita do Passa Quatro, pode ter muito mais de 500 anos. Ou seja, ele já estava aqui quando Cabral chegou ao país.

Que árvore é essa?

"Patriarca" é controversa. A árvore já teve sua idade estimada em mais de 3.000 anos, a partir da comparação e contagem de anéis de crescimento de um jequitibá vizinho feita em 1972 pelo biólogo Manuel de Godoy, que afirmou à revista Veja em 1997 que a árvore podia chegar então a 3.020 anos.

Outros pesquisadores refutam o cálculo de Godoy. A justificativa? Árvores tropicais frequentemente possuem falsos anéis de crescimento, porque as estações do ano não são tão definidas nestas regiões. Este "truque" da sua biologia leva à superestimativa da sua idade.

Por isso, uma nova medição apontou sua idade em pouco mais de 580 anos. Ela foi realizada pelo professor Mário Tommasiello Filho, do departamento de ciências florestais da USP (Universidade de São Paulo) em Piracicaba, segundo a TV Globo.

O jequitibá-rosa Patriarca, considerado a árvore mais antiga do Brasil Imagem: Bruna Leone Gagetti/Wikimedia Commons

Patriarca teria entre 600 e 900 anos, segundo o Parque Estadual do Vassununga, onde árvore está localizada. A ONG (organização não governamental) S.O.S. Mata Atlântica atribui ao jequitibá-rosa a mesma idade, a partir de datações com carbono-14.

Este jequitibá-rosa seria a mais antiga árvore do país, mas não a maior do estado de São Paulo. O Patriarca possui 42 metros de altura e 12,3 metros de largura e, por isso, são necessárias 13 pessoas para abraçá-lo. Mas outro jequitibá vizinho, o Matriarca, tem largura de 11,8 metros e 44 metros de altura, de acordo com a Fundação Florestal do Estado de São Paulo.

Patriarca teria peso de mais de 264 toneladas. Carregá-lo, por isso, seria o mesmo que levar nas costas mais de 50 elefantes.

Árvore mais antiga do mundo pode ter quase 5 mil anos

"Matusalém", a árvore reconhecida oficialmente como a mais velha do mundo, tem 4.857 anos. A informação é do Departamento de Agricultura dos EUA, com base em cálculos de sua idade estabelecidos em 1957 pelos pesquisadores Edmund Schulman e Tom Harlan, que coletaram amostras do cerne da planta para estimar sua data original de germinação.

A árvore está dentro da Floresta Nacional de Inyo, na Califórnia, uma área remota entre a cadeia montanhosa de Sierra Nevada e a fronteira com o estado de Nevada. No entanto, sua localização precisa é mantida em segredo pelo Serviço Nacional de Florestas dos EUA, para a sua preservação.

As árvores mais velhas são os pinheiros bristlecone (Pinus longaeva) da California, EUA. "Matusalém" teria aparência semelhante a este, acima. Imagem: Thinkstock

Mais velha que as pirâmides do Egito, a árvore é um pinheiro da espécie Pinus longaeva que sobrevive a temperaturas gélidas, vento constante e solo seco. Ela estaria localizada entre 2.900 a 3.000 metros acima do nível do mar. Apesar de fotos dela terem vazado brevemente em 2021, o que revelou suas coordenadas, não existem registros oficiais nem de sua aparência ou medidas - apenas são conhecidos os galhos retorcidos comuns à espécie.

O segredo para a vida tão longa de Matusalém tem a ver não só com o seu ambiente inóspito, hostil a pragas, mas também com a madeira densa. Ela seria resistente a insetos, fungos, pestes e protegida por uma capa de resina.

Chilena é mais velha?

O reinado de Matusalém pode estar ameaçado. Foi encontrada no Chile, em 1972, uma conífera de 5.400 anos: a Gran Abuelo (ou 'bisavô', em espanhol). Trata-se de uma Fitzroya cupressoides, uma espécie conhecida popularmente como cipreste-da-Patagônia, que é muito sensível às mudanças climáticas.

O pesquisador Jonathan Barichivich, do Laboratório do Clima e Ciências Ambientais de Paris, foi quem estimou em 2022 a idade da árvore descoberta pelo seu avô, o guarda-florestal Aníbal, 50 anos antes. No entanto, o cálculo é disputado por outros cientistas que acreditam ser necessária uma medição mais completa dos seus anéis.

Cientistas estimam que a "Gran Abuelo" pode ser a árvore mais antiga do mundo. Construção de estrada pode afetar sua sobrevivência Imagem: AFP via Getty Images

Até o momento, nenhuma broca conseguiu perfurar até o seu interior, mas 2.400 anéis já foram contados, o que leva a crer que ela tem mesmo mais de 5.000 anos com 80% de precisão. A Gran Abuelo teria mais de quatro metros de diâmetro e de 60 metros de altura.

Recordista ou não, Gran Abuelo pode estar com os dias contados. O governo chileno propõe, atualmente, avançar com um projeto discutido desde 2008 para reabrir uma antiga estrada madeireira que corta o Parque Nacional Alerce Costero, onde a árvore está situada. Segundo o governo, a rodovia conectaria cidades e impulsionaria o turismo na região.

Estrada teria objetivo de permitir o transporte de lítio da Argentina pelo Chile até o Oceano Pacífico. É o que acredita o Movimento pela Defesa do Alerce Costero. Barichivich também refuta o argumento de que a rodovia seria usada para conectar municípios. Para ele, a estrada seria usada para abrir acesso ao transporte de madeira. Caso o projeto vá em frente, a Gran Abuelo poderá ser derrubada em breve.

*Com informações da Deutsche Welle