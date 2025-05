Andy Warhol no lixo: 46 obras de arte desapareceram em cidade holandesa

De acordo com a prefeitura de Maashorst, na Holanda, quarenta e seis obras de arte que pertenciam ao município podem ter sido descartadas no lixo comum. A informação foi confirmada por um relatório encomendado pelas autoridades locais.

O que aconteceu

Entre os trabalhos perdidos está uma serigrafia da rainha Beatriz, de Andy Warhol (1928-1987). O pintor e cineasta norte-americano é considerado um mestre da Pop Art.

As peças faziam parte do acervo da antiga cidade de Uden, incorporada ao novo município de Maashorst durante uma fusão administrativa em 2022. Antes da unificação, a coleção foi parcialmente emprestada ao Museu Krona, algumas obras foram colocadas no novo prédio da prefeitura e outras devolvidas aos artistas. Reportagem da rede pública NOS

Entretanto, no final de 2023, cerca de 50 obras estavam desaparecidas. A prefeitura resolveu fazer um boletim de ocorrência na polícia e contratou uma empresa especializada para investigar o que aconteceu.

De acordo com a emissora Omroep Brabant, o resultado aponta que 46 delas foram "provavelmente parar no lixo". "Não é assim que se lida com itens valiosos. Mas aconteceu. Lamentamos muito", pontuou Hans van der Pas, prefeito de Maashorst

Obras de arte eram armazenadas em um depósito Imagem: Tessel Linders

Durante a reforma da prefeitura, obras foram armazenadas no porão, mas faltaram os devidos cuidados. A investigação indica que as peças estavam desprotegidas, além de terem sido movidas diversas vezes, e algumas sofreram danos por infiltração em 2023. Após isso, os objetos foram descartados em diferentes momentos, sem controle nenhum.

Prefeitura admite a falha na gestão do acervo. "Com o conhecimento que temos hoje, teríamos tomado outras decisões na época", disse Van der Pas.

O relatório também aponta que não havia política clara de armazenamento, conservação ou segurança, e nenhuma responsabilidade formal atribuída a servidores. Além disso, a reação da administração foi considerada lenta após perceber o sumiço Reportagem do portal NOS

Pintura da rainha Beatriz, de Warhol, ainda pôde ser vista em setembro de 2023, com sinais de danos por água. Em outubro, já não estava mais no local. "Em algum momento nesse intervalo, a obra deve ter ido parar no lixo", considerou o prefeito.

Estimativa é de que o valor total das obras ultrapasse 22 mil euros (cerca de 141 mil reais). "O gabinete lamenta profundamente, especialmente por causa do valor simbólico ou artístico que essas obras tinham para os artistas e para a comunidade", finalizou Van der Pas.