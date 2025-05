Vice-presidente do BCE mostra otimismo sobre mais cortes de juros em entrevista a jornal

BERLIM (Reuters) - Há motivos para otimismo quanto à continuidade da atual fase de cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), disse o vice-presidente da instituição Luis de Guindos, em uma entrevista a ser publicada na edição de sábado do jornal austríaco Die Presse.

O BCE cortou as taxas de juros pela sétima vez em um ano no mês passado e alertou que o crescimento econômico será duramente afetado pelas tarifas dos EUA, reforçando as apostas de ainda mais flexibilização nos próximos meses.

"Depende de como a inflação evolui. Mas podemos ser otimistas aqui", disse de Guindos, quando questionado sobre por quanto tempo a fase de cortes nas taxas de juros continuaria.

"De acordo com nossas últimas previsões, a inflação estará muito próxima da nossa meta de 2% a partir do final do ano", acrescentou ele, na entrevista publicada online nesta sexta-feira.

(Texto de Miranda Murray)