Vaticano instala chaminé no telhado da Capela Sistina para o conclave

O Vaticano instalou hoje a chaminé da Capela Sistina que será usada para o anúncio do sucessor do papa Francisco.

O que aconteceu

Bombeiros fizeram a instalação da estrutura no telhado da Capela Sistina. A chaminé é claramente visível da Praça de São Pedro, onde milhares de pessoas devem se reunir durante o conclave para acompanhar o andamento da votação secreta que escolherá o novo papa

A chaminé é claramente visível da Praça de São Pedro, onde milhares de pessoas devem se reunir durante o conclave para acompanhar o andamento da votação secreta que escolherá o novo papa

Participam do conclave 133 cardeais, cerca de 80% deles nomeados por Francisco. Não são apenas cardeais do Vaticano ou da Itália que compõem a eleição. Atualmente há cardeais eleitores do México, da Índia, da França, da Ucrânia e do Brasil. Uma fumaça é liberada para avisar se houve escolha do papa. A fumaça é produzida numa das duas chaminés instaladas na Capela Sistina, na mais moderna das duas, que funciona com um sistema eletrônico. Ela pode ser branca (caso a escolha tenha sido feita) ou preta (se ainda não existir um consenso entre os cardeais) - veja mais detallhes abaixo.

O conclave

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", devem dizer os cardeais.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e Francisco, foram dois dias de votação.

Cardeais que participam do conclave

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar. No entanto, eles participam porque podem ser votados.

Como são os votos

Cardeais escrevem à mão o nome dos seus escolhidos, dobram papel e o levam erguido até o altar, para que esteja bem visível. Papel tem a frase "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice") na parte superior, com um espaço em branco abaixo. É proibido votar em si mesmo.

O que a fumaça indica

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo papa será apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!". O cardeal protodiácono Dominique Mamberti lerá o nome de batismo do escolhido e anunciará o nome escolhido pelo novo papa - que fará em seguida sua primeira aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro, fará uma oração e dará a sua primeira bênção.